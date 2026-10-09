Michal Nosek: Z Maroka za plentu. Pavel udělal z jednoho hlasu státní drama
Petr Pavel nakonec přerušil marockou dovolenou a v Černoučku odvolil. Prezidentská účast v komunálních volbách tak dospěla ke šťastnému konci. Zásadní obálka skončila v urně, prezident před kamerami a původní rozhodnutí nejít k volbám v propadlišti hradní komunikace. Z obyčejného hlasování se podařilo vyrobit drama.
Prezident republiky nakonec zvládl to, co ostatní voliči obvykle absolvují bez celostátního napětí. Dorazil do volební místnosti a odevzdal hlas. Pravda, měl to poněkud dál. Petr Pavel přerušil dovolenou v Maroku, v pátek odpoledne přijel do domovského Černoučku a kolem 14:45 odvolil. Podle Novinek se pak hodlá vrátit zpět do Maroka. Dobrodružná výprava tak získala nečekanou etapovou vložku. Černouček, volební místnost, urna. Terén nenáročný, politicky však zrádnější než leckterá pouštní duna.
Češi dnes začali rozhodovat o vedení obcí i části Senátu. V komunálních volbách se o přízeň více než osmi milionů voličů uchází téměř 190 tisíc kandidátů, zároveň se volí třetina horní komory. Výsledky většiny obcí by mohly být známé do sobotní půlnoci.
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Češi dnes začali rozhodovat o vedení obcí i části Senátu. V komunálních volbách se o přízeň více než osmi milionů voličů uchází téměř 190 tisíc kandidátů, zároveň se volí třetina horní komory. Výsledky většiny obcí by mohly být známé do sobotní půlnoci.
Na samotném návratu není nic špatného. Prezident změnil rozhodnutí a k volbám přišel, což je lepší výsledek než další vysvětlování, proč to nejde. Pozoruhodná je především cesta k tomuto rozuzlení. Hrad nejprve oznámil neúčast, připojil lítost nad chybou v plánování a ještě ve středu potvrzoval, že prezident své stanovisko nepřehodnotil. Komunikační aparát tak několik dní udržoval při životě problém, který nakonec jeho hlavní představitel vyřešil osobní návštěvou volební místnosti.
Nejtěžší disciplína
Jistou ironii celé záležitosti dodává skutečnost, že prezident volby sám formálně vyhlásil. Člověk by čekal, že událost, k níž hlava státu vydává rozhodnutí, nějak pronikne i do jejího diáře.
Navíc podle dřívějšího zjištění nešlo jen o nešťastné překvapení při balení motorkářské výbavy. Server Novinky s odvoláním na zdroje z prezidentova okolí uvedl, že Pavel cestu plánoval už od loňského roku, původně počítal s hlasováním o týden dříve a následně dal dovolené vědomě přednost. Pokud tento popis odpovídá skutečnosti, označení chyba v plánování je vůči celé historii mimořádně laskavé.
Záchrana obrazu, nebo prostě změna názoru?
Zalekl se Pavel kritiky? Začal se obávat, že fotografie z dobrodružné dovolené tentokrát nebudou vyprávět příběh sympatického prezidenta, který neztratil kontakt s běžným životem? Nebo si jednoduše rozmyslel původní rozhodnutí? Do jeho motivů nevidíme. Jisté je, že oznámená neúčast vyvolala kritiku běžných voličů i vládních a opozičních politiků. Sjednotit takové publikum je v české kotlině velice těžké, ale Hrad to dokázal pomocí jedné dovolené.
Prezident Petr Pavel schytává kritiku za to, že kvůli soukromé cestě do zahraničí vynechá komunální volby. Do debaty nyní vstoupila i první dáma Eva Pavlová. Upozornila, že stát sice termín hlasování pevně stanovil zákonem, lidem ale zároveň neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku.
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Politika
Prezident Petr Pavel schytává kritiku za to, že kvůli soukromé cestě do zahraničí vynechá komunální volby. Do debaty nyní vstoupila i první dáma Eva Pavlová. Upozornila, že stát sice termín hlasování pevně stanovil zákonem, lidem ale zároveň neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku.
Bylo by přehnané dělat z jednoho vynechaného hlasování zkoušku věrnosti republice. Stejně přehnané by ale bylo vyrábět z dodatečného příjezdu státnický výkon. Prezident napravil vlastní rozhodnutí. Zaslouží si uznání za opravu, nikoli fanfáry za překonání překážky, kterou si předtím sám postavil do cesty. Černouček nepotřeboval záchrannou misi.
Obálka v urně, záhada na Hradě
Pavel nakonec odvolil a může pokračovat v dovolené. Zůstává jen otázka, proč muselo běžnému občanskému úkonu předcházet tolik prohlášení, dohadů a politického rozruchu. Kdyby možnost návratu oznámil včas, ušetřil by práci svému okolí, munici protivníkům a rozpaky lidem, kteří mezitím jeho neúčast obhajovali. Ti teď musejí plynule přejít od vysvětlování, proč prezident k volbám nemusí, k ocenění, že k nim přece jen přijel.
Poučení pro příště je přitom nenáročné. Hrad nepotřebuje další komunikační strategii. Pro začátek by stačil společný kalendář. Ideálně takový, do kterého se kromě dovolené zapisují i volby.