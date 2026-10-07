Pavlová se zastala manžela a zkritizovala stát: Neumožnil lidem volit ze zahraničí
Prezident Petr Pavel schytává kritiku za to, že kvůli soukromé cestě do zahraničí vynechá komunální volby. Do debaty nyní vstoupila i první dáma Eva Pavlová. Upozornila, že stát sice termín hlasování pevně stanovil zákonem, lidem ale zároveň neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku.
První dáma Eva Pavlová se v době kritiky prezidenta Petra Pavla kvůli jeho neúčasti v komunálních volbách pustila do nastavení samotného hlasování. Na svém instagramovém účtu upozornila, že stát sice poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem, zároveň ale lidem neumožnil hlasovat ze zahraničí ani z jiného místa v České republice.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas. Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ napsala Pavlová.
Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
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Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
Pavel volby vynechá kvůli soukromé cestě
Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků, protože se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad už připustil, že šlo o chybu v plánování.
Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční tento pátek a sobotu. Prezident jejich termín formálně stanovil v červnu, tentokrát však neměl možnost vybrat jiné datum. Podle ústavní a navazující volební novely se totiž místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a sobotu prvního úplného říjnového týdne.
V Pavlově volebním obvodu se letos do Senátu nevolí, prezident tak přijde o hlasování do zastupitelstva v Černoučku na Litoměřicku.
Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
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Názory
Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
Prezident zamířil na rallye v Maroku
Hrad cíl prezidentovy zahraniční cesty nezveřejnil. Automobilový jezdec Martin Prokop ale minulý pátek oznámil, že Pavel navštívil rallye v Maroku. Podle Deníku N má prezident naplánovanou dovolenou na motocyklech. Do pracovního programu se má vrátit v pondělí 19. října, kdy přijme velvyslance.
Pavlova absence u voleb vyvolala kritiku napříč politickým spektrem. Politici se shodují, že prezident by měl svou účastí u hlasování jít ostatním občanům příkladem.
Podle dostupných informací se některého druhu voleb během výkonu prezidentské funkce nezúčastnil také Pavlův předchůdce Miloš Zeman. V říjnu 2020 vynechal druhé kolo senátních voleb s vysvětlením, že v jeho obvodu nepostoupil kandidát, kterého preferoval.
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