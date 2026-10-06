Michal Nosek: Neúčast prezidenta u voleb je nešťastná. V Černoučku však „Péťa“ pochopení najde
Prezident řádí na své mašině v marockých píscích. Do nudné volební místnosti v Černoučku se tudíž nedostane. Termín voleb přitom sám vyhlásil, jen si ho zřejmě nezanesl do kalendáře mezi události, kvůli kterým stojí za to být doma. Naše demokracie prezidentovu dovolenou přežije. Prezident jen lidu ukazuje, že s motorkou v marocké poušti je větší zábava než nuda v Čenoučku u urny.
V Černoučku mají před komunálními volbami jednu jistotu. Na prezidenta se čekat nebude. Odpadnou fotografové, televizní kamery i divadlo kolem vhození obálky do urny. „Tak tento rok to budeme mít trochu klidnější,“ řekla Deníku členka místní volební komise Milada Schořová. Pro komisi příjemná změna. Pro Hrad poněkud trapná vizitka. Nejvyšší ústavní činitel totiž nezvládl naplánovat soukromý program tak, aby mohl přijít k volbám, jejichž termín sám vyhlásil.
Pavel vyrazil na soukromou zahraniční cestu, dle Deníku N na motocyklovou dovolenou. Automobilový jezdec Martin Prokop zveřejnil společnou fotografii z rallye v Maroku a poděkoval mu za návštěvu. Na návštěvu závodu tedy čas vyšel, na hlasování 9. nebo 10. října nevyjde. Hrad přiznal chybu v plánování, která prezidenta mrzí. Rázné vysvětlení.
Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
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Názory
Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?
Soused Péťa má volno. Prezident má problém
Místní oslovení Deníkem mají pro prezidenta většinou pochopení. Zaslouží si odpočinek, účast ve volbách je jeho věc a obec se bez jeho hlasu obejde. Paní Schořová ho zná jako „Péťu“ a vzpomíná na Pavlovy na zahrádce místní hospody. V sousedských vztazích je taková shovívavost sympatická. Kdo by člověku od vedle vyčítal dovolenou?
Sousedovi Péťovi lze popřát pěkné počasí a šťastný návrat. Od prezidenta republiky je však možné chtít také trochu předvídavosti. Zvlášť když nejde o termín, který by mu někdo na poslední chvíli zlomyslně vložil do diáře. Volby sám v červnu formálně vyhlásil. V prezidentské kanceláři tedy o říjnovém hlasování nejspíš slyšeli.
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Názory
Událostí týdne byl pokus opozice svrhnout vládu, vyjádřit jí nedůvěru. Byl to od začátku pokus marný, věděla to opozice i koalice. Účelem zasedání Sněmovny však neměl být pád vlády. Mělo se z toho stát předvolební rétorické divadlo. Na plné čáře vyhrál Babiš. A Turek? Ten nemusí dělat vůbec nic, a pořád je ho všude plno.
O hlas méně
Obec Černouček kvůli prezidentově absenci samozřejmě nezůstane bez zastupitelstva. Jenže to je laťka položená směšně nízko. Politolog Jan Kubáček označil neúčast za nešťastnou, nikoli fatální, a připomněl tradici hlav státu, které svou účastí zdůrazňovaly význam hlasování. Přesně o to jde a je to nešťastný příklad. Na druhou stranu si prezident v Černoučku zachová nestrannost.
Fotografie a záběry prezidenta s obálkou a urnou letos bez velkého smutku oželíme. Mají však svůj obsah. Člověk v nejvyšší funkci přijde do stejné volební místnosti jako sousedé a odevzdá stejně hodnotný hlas. Žádná přednostní váha, žádná prezidentská výjimka. U komunálních voleb navíc ukazuje, že i z Hradu má domovská obec zaslouženou pozornost.
Černouček si poradí i bez prezidentova hlasu. Komise bude mít klidnější službu a občané si zvolí zastupitelstvo i bez nejslavnějšího souseda. Jen se tentokrát obrátí role. Příkladem mohou jít oni prezidentovi. Stačí, když si na volby, které jim vyhlásil, udělají čas.
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