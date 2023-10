Lukáš Kovanda: Polský zlotý posiluje po volebním triumfu prounijních stran

Polský zlotý dnes výrazně posiluje, proti euru i proti koruně, neboť mezinárodní investoři jsou si jistější volebním triumfem polských prounijních stran. Čechům to ovšem zdražuje nákupy v Polsku, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Polská měna dnes v rámci asijského a časného evropského obchodování posiluje. Mezinárodní investoři totiž už před volbami celkem ve velkém sázeli v úspěch polských opozičních stran a nyní své sázky umocňují pod vlivem předběžných výsledků voleb, založených zejména na exit pollech.

Úspěch polské prounijní opozice by zvýšil pravděpodobnost, že do Polska z Bruselu plynule potečou nyní „zmrazené“ evropské peníze, což by zlotý dále zpevňovalo. A na to právě mezinárodní investoři nyní sází.

Češi z polského pohraničí však kvůli tomu mohou čelit realitě o něco méně výhodného nakupování v zemi severního souseda, neboť vůči zlotému v poslední době – i dnes – ztrácí také koruna. Jen dnes koruna vůči zlotému oslabuje o citelné 1,34 procenta.

Silák zlotý

Zmíněné evropské peníze Brusel Varšavě „zmrazil“, neboť nedostávala jeho požadavkům na uplatňování dodržování zásad právního státu.

Zlotý dnes během ranního evropského obchodování zpevnil až o 1,8 procenta, na nejsilnější úroveň od začátku září.

V období od začátku října do pátku minulý týden vykázal zlotý proti euru druhý nejlepší výkon ze světově významnějších měn, po švýcarském franku, když zpevnil o bezmála dvě procenta. Například česká koruna vůči euru ve stejné době oslabila, a to 1,1 procenta, vyplývá z dat Bloombergu.