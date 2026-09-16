Lukáš Kovanda: Polákům levnější benzín, Čechům dražší? Orlen se může „hojit“ u nás
Polsko chce zlevnit benzín a naftu mimořádnou daní z ropných zisků. Účet by ale podle Lukáše Kovandy mohl částečně dopadnout i na české řidiče, pokud by si Orlen výpadek zisku kompenzoval vyššími maržemi v Česku. Tuzemská vláda přitom zatím nové kroky proti drahým palivům nechystá, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Polsko, kde už nyní tankují levněji než v ČR, chce dále zlevnit benzín a naftu na účet Orlenu, takže část účtu mohou zaplatit právě čeští řidiči. Česká vláda zatím nechává ceny růst.
Polská vláda přitom jde znovu do střetu s prezidentem. Premiér Donald Tusk chce prosadit mimořádnou daň z nadstandardních marží rafinérií, zejména Orlenu (viz graf švýcarské banky UBS), a výnosem pomoci financovat zlevnění pohonných hmot – tedy nižší daňové zatížení a případné zastropování cen.
Princip je jednoduchý: polský řidič zaplatí méně, polský státní rozpočet vybere méně na daních a část výpadku má zaplatit Orlen prostřednictvím windfall tax, tedy daně z mimořádných zisků.
Bude se Orlen snažit „zahojit“ na Češích?
Jenže Orlen není pouze polská firma. Přes Orlen Unipetrol je klíčovým hráčem také na českém trhu, kde je výhradním majitelem rafinérií. Bude se tedy koncern snažit „zahojit“ na Češích část ztracené ziskovosti v Polsku kompenzovat vyššími maržemi tam, kde stát ceny nereguluje – tedy v Česku?
Návrat karenční doby by firmám ušetřil téměř deset miliard korun ročně, zaměstnanci by však za první tři dny nemoci nedostali nic. Nejvíc by opatření zasáhlo lidi s nižšími příjmy a bez finanční rezervy, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
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Názory
Návrat karenční doby by firmám ušetřil téměř deset miliard korun ročně, zaměstnanci by však za první tři dny nemoci nedostali nic. Nejvíc by opatření zasáhlo lidi s nižšími příjmy a bez finanční rezervy, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Včera přitom stál benzín v ČR kolem 44,70 koruny za litr, zatímco v Polsku je o zhruba 1,20 koruny za litr levnější. Nafta včera vyšla v Česku na zhruba 48,50 koruny za litr, takže už je také o několik desítek haléřů dražší než v Polsku.
České ceny už předevčírem překonaly úroveň z předvečera dubnového zahájení jejich regulace v podobě stropování a snížení spotřební daně z nafty: tehdy benzín stál zhruba 41,60 koruny za litr a nafta 48,20 koruny za litr.
Přesto česká vláda nyní žádné nové opatření nechystá. Zatím.
Polsko tedy říká: část ropného šoku zaplatí rafinérie. Česko zatím říká: zaplatí ho řidiči, možná navíc i za Poláky.