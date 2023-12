Lukáš Kovanda: Obchodníci obalamutili Fialovu vládu. Lidem zdraží potraviny

Obchodní řetězce si z vládních politiků, včetně premiéra Petra Fialy, udělaly „dobrý den“. Nejprve jim slíbily, že zlevní potraviny v rozsahu snížené DPH, ale po přijetí konsolidačního balíčku náhle otočily a tvrdí, že místo zlevnění musí dokonce zdražit, komentuje zprávy ze dne ekonom Lukáš Kovanda.

Ministr zemědělství Marek Výborný v polovině září veřejnost informoval o příslibu řetězců, že sníženou DPH na potraviny promítnou do svých cen. „Řetězce mně minulý týden přislíbily, že se snížení DPH o tři procentní body (z 15 na 12 procent - pozn. red) projeví od 1. ledna v ceně potravin, čili je tady predikce dalšího poklesu,“ řekl tehdy Výborný v pořadu CNN Prima News Co na to ministr. O maržích se tehdy řetezce odmítly bavit.

Po přijetí konsolidačního balíčku ale náhle otočily. Nyní, když už je balíček schválený a podepsaný prezidentem, a vyšší marže řetězců jsou tedy zaručené, vyrukovaly obchodníci začátkem prosince s tím, že nejen nezlevní, ale dokonce zdraží.

„Potraviny od ledna zdraží, přestože klesne sazba DPH,“ ohlásil dnes po jednání s obchodníky Výborný. Řetězce nyní halasí, že jim o 10 až 15 procent zdražují dodavatelé. Nyní uvedly, že jim zdražují o 10 až 15 procent dodavatelé.

Řetězce prý zdražují kvůli drahým energiím. Ale na to, že stát nebude za firmy, ani za potravináře, platit třeba poplatek za obnovitelné zdroje, vládní politici upozorňovali už od jara. Takže řetězce musely po celou dobu vědět, že energie mohou být i příští rok poměrně drahé. Přesto slibovaly hory doly. A vládní politici jim uvěřili, ač je před tím kdekdo varoval.