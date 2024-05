Lukáš Kovanda: Jde do tuhého. Čínská realitní opatření ohrožují i Česko

Na čínském realitním trhu jde do tuhého. Peking totiž přišel s dosud nejrazantnějšími zásahy, jež mají zvrátit zrychlující – a vlastně již rekordní – propad cen nemovitostí. Zejména dochází k odstranění administrativně vynucované spodní hranice – jakési „podlahy“ – hypotečních sazeb. Současně se Peking snaží podnítit místní vlády v jednotlivých čínských provinciích, aby domy vykupovaly a přetvářely je v sociálně dostupné bydlení.

Čínská centrální banka dnes rozhodla zrušit celostátní minimální úrokovou sazbu hypoték, přičemž současně snižuje – z 20 na 15 procent – podíl ceny první kupované nemovitosti, který musí příjemce hypotéky určené k jejímu financování hradit ze svého. U druhé nemovitosti dochází k redukci téhož podílu z 30 na 25 procent.

Jedná se tedy vskutku o dosud nejsilnější opatření zavedená za účelem podpory čínského nemovitostního trhu. Peking se zjevně značně – a v rostoucí míře – obává důsledků nedostatečné poptávky po čínských nemovitostech. Tu potvrzují i dnes zveřejněná dubnová data. Meziměsíčně se ceny nemovitostí v Číně propadají vůbec nejvýrazněji za posledních více než deset let, od roku 2011, tedy za celou dobou, po niž se používá současná metodika sledování jejich cen. V případě nemovitostí „z druhé ruky“ jde o historicky rekordní propad rovněž v meziročním pohledu.

Problémy se dotknou i Česka

Problémy nemovitostního sektoru přitom již nyní ochromují čínský ekonomický růst jako nic jiného. Poměrně chabý čínský ekonomický růst je pak problémem pro celý svět, i pro Česko.

Přitom propad cen čínských realit bude podle všeho pokračovat i v příštích čtvrtletích. Zásoba neprodaných nemovitostí je totiž již nyní na svém osmiletém maximu. Stavební práce napříč Čínou se tak zastavují a mnohé developerské společnosti se ocitají ve finančních těžkostech, ne-li přímo na pokraji bankrotu. Zhruba pět milionů Číňanů tudíž může rychle přijít o práci, což by ohrozilo sociální stabilitu země, již nyní narušovanou právě vs souvislosti s neblahým vývojem na poli realit. Růst počtu lidí bez práce by vedl k ochromení čínské poptávky, třeba i po automobilech německých značek. Zhoršení odbytové situace německých automobilek následně negativně poznamená také třeba jejich české subdodavatele.

Opatření prováděná Pekingem za účelem stabilizace na čínském realitním trhu jsou tak i v zájmu Česka. Otázkou však je, zda zaúčinkují. Vždyť – například – Peking začal celonárodní „podlahu“ úrokových sazeb hypoték redukovat již v roce 2022. Takže letos v prvním čtvrtletí byla průměrná sazba nových hypoték v Číně historicky rekordně nejnižší – 3,69 procenta. Přesto to, jak vidno, na uspokojivé nastartování poptávky po nemovitostech stále nestačilo.

