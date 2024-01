Lukáš Kovanda: Euro v Česku? Inflace mohla vylétnout až ke 30 procentům

Český prezident Petr Pavel vyvolal v rámci novoročního projevu svou zmínkou o přijetí eura v Česku velkou diskuzi napříč společností. Ekonom Lukáš Kovanda ve svém komentáři poskytuje malý exkurs do nedávné historie: Jak bojovaly proti inflaci centrální banky v Estonsku a v Česku?

1) ECB držela svoji sazbu v záporu ještě, když už inflace v Estonsku převyšovala 20 procent (srov. modrou a bílou křivku). ECB totiž dlouho mylně považovala inflaci za přechodný důsledek covidu, jenž v podstatě odezní sám od sebe.

Jak bojovala Evropská centrální banka s inflací v Estonsku (horní polovina obrázku) a jak Česká národní banka s inflací v Česku (spodní polovina) Zdroj: Poskytnuto ekonomem Lukášem Kovandou

2) ČNB začala úrokovou míru zvedat o zhruba rok dříve než ECB (srov. fialovou a modrou křivku). ČNB tedy lépe a dříve než ECB vyhodnotila, že inflace není přechodný jev, jenž odezní sám od sebe, a že je třeba s ním důsledně bojovat.

3) I právě díky včasnému zásahu se česká inflace zastavila pod úrovní 20 procent, zatímco ta estonská vystřelila na 25 procent (srov. zelenou a bílou křivku). Pokud by s českou inflací bojovala ECB, a ne ČNB, lze se důvodně domnívat, že inflace v ČR bude kulminovat v pásmu 25 až 30 procent.

4) Také berme na zřetel, že inflace v Estonsku vylétla na 25 procent z převážně záporných úrovní roku 2020. Mezi rokem 2020 a polovinou roku 2022 jí tak ECB nechala zdolat rozsah 26 až 27 procentních bodů. Inflace v Česku se dostala nejvýše na 18 procent, a to z úrovní kolem tří procent roku 2020. Zatímco tedy ECB nechala v tomto kritickém období vystoupat inflaci v Estonsku až o bezmála 27 procentních bodů, ČNB pouze o 15 procentních bodů. Tedy ČNB dovolila inflaci v Česku vyrůst jen skoro o polovinu rozsahu, v jakém umožnila ECB vyrůst inflaci v Estonsku.

5) Nad úrovní 20 procent setrvala estonská inflace sedm měsíců v řadě (bílá křivka), česká tam nebyla ani jeden (zelená křivka). Ano, inflace v Česku nebyla nic hezkého. Ale s eurem – a tedy s bojem s českou inflací v podání ECB – by byla ještě o dost ošklivější.

