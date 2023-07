Lukáš Kovanda: Češi razantně navyšují své nákupy pohonných hmot

Maloobchodní tržby se v květnu v Česku dále propadly. Vykázaly totiž meziroční pokles o 6,1 procenta. Na poměry letošního roku se ale jedná ještě o celkem solidní výsledek, neboť oproti březnu či dubnu meziroční pokles tržeb zmírnil. Na rozdíl od měsíců února až dubna navíc v květnu nedošlo k meziměsíčnímu poklesu tržeb maloobchodu, což lze vnímat jako pozitivní překvapení.

V porovnání s dubnem Češi v květnu nakupovali o něco více potravin, zejména ovšem pohonných hmot. Zlevňující pohonné hmoty vedou Čechy k tomu, že jich reálně pořizují větší objem, což potvrzuje i meziroční pohled. Meziročně totiž Češi nakupují hned o 11,5 procenta větší objem pohonných hmot, což je razantní nárůst spotřeby. Naopak potravin i většiny dalšího nepotravinářského zboží Češi meziročně stále nakupují citelně méně, ačkoli elektroniky již pořizují více.

S postupným zmírňováním inflace z českých spotřebitelů přece jenom poněkud opadá největší tíseň z možného nezvládnutí své finanční situace a osmělují se k nákupu většího objemu zboží a služeb, byť meziročně nakupují stále znatelně méně.

Nicméně s dalším zmírňováním inflace v dalších měsících letošního roku a zejména pak v roce příštím spotřebitelská tíseň bude dále slábnout, takže by se Česko ještě letos mělo vymanit z již několik čtvrtletí trvající spotřebitelské recese. Tomuto vývoji nahrává nejen to, že inflace ve výhledu citelně klesne a že se snižují inflační očekávání, ale také to, že míra nezaměstnanosti v Česku zůstává nadále extrémně nízká, nejnižší v zemích EU. Zaměstnavatelé v ČR navíc stále nemohou obsadit stovky tisíc pracovních míst, takže na výraznější nárůst míry nezaměstnanosti nelze sázet ani letos, ani v příštím roce.

