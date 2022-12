Karin Šoóšová z J&T: Aktivním investičním fondům odzvonilo? Kdepak! Právě naopak

Podobně jako ve sportu i mezi investory mezi sebou soupeří dva kluby - příznivci aktivních a pasivních investičních fondů. Od aktivních investičních fondů se očekává nadvýnos kompezující vyšší poplatky. Investoři preferující pasivní fondy zase sází na jejich jednoduchost, přístupnost a nízké náklady. Pro koho je vhodný ten či onen typ fondu, rozebírá ve svém komentáři Karin Šoóšová z J&T.

Reklama

Za jistých okolností mají vyšší poplatky aktivních fondů svoje opodstatnění. Správa aktivního fondu je mnohem časově náročnější a vyžaduje od portfolio manažera silné analytické schopnosti, tvrdou práci, talent předvídat a v neposlední řádě zkušenost. Za služby zkušeného zedníka, malíře nebo truhláře jsme také ochotni si připlatit.

Pro manažery aktivních fondů je ale těžké dosáhnout nadvýnosu v obdobích býčího trhu, kdy roste téměř vše bez rozdílu. K dosažení atraktivního výnosu je potřeba aby měli příležitost nakoupit hodnotné dluhopisy nebo akcie s diskontem a vyčkat až trh jejich skutečnou hodnotu zohlední. Najít takové příležitosti ale není jednoduché. Nestačí hledat kvalitní firmy. Zásadní je, že na ocenění jednotlivých cenných papírů má velký vliv režim, ve kterém se trh nachází.

V současnosti jsou hlavní hybnou silou trhu makroekonomické zprávy. Údaje o výši inflace, úrokových sazbách. Trh hltá vyjádření aktérů měnové politiky. V takovém režimu trh mnohem méně vnímá a reflektuje fundamentální rozdíly mezi jednotlivými tituly. Aktivním fondům, které mají z čeho nakupovat, se v těchto dobách nabízí nespočet atraktivních příležitostí najít kvalitní akcie a dluhopisy s velkou slevou.

Makroekonomický koncert na trhu ale časem odezní. Nejistota ustoupí a trhy se následně budou řídit znovu víc fundamentálními daty a specifickou situací jednotlivých firem. To bude období, kdy aktivní fondy své levně nakoupené poklady budou moci zpeněžit.

Tereza Jalůvková z J&T: Buffett i Icahn zpozorněli. Přichází čas hodnotových akcií Názory Hotovost portfolio manažerů se drží blízko maxim. Trh je na prahu změny. Kam se zadrženou hotovostí? Doba hraje do karet hodnotovým akciím. Zájem o ně stoupá, píše ve svém komentáři analytička Tereza Jalůvková z J&T. Tereza Jalůvková Přečíst článek

Reklama

ETF jsou dobrou volbou pro investory začátečníky

Pro aktivní fondy jsou teda ideální podmínky, kdy Mr. Market chvíli panikaří a pak se zase uklidní a chová se nějakou dobu racionálně. A přesně to lze očekávat, až ustane rozruch kolem vysoké inflace a geopolitických konfliktů.

Pro pasivní fondy a ETF jsou naopak skvělá období, kdy je Mr. Market v euforii. Třeba post-covidový býčí trh, poháněný bezednou podporou státních pokladnic, naplnil kapsy pasivních investorů. Finanční trhy hnala do nebes také politika nulových úrokových sazeb. V nejbližších měsících a možná letech se ale podobné situace již s jistotou nedočkáme.

Znamená to, že investice do pasivních fondů a ETF v současnosti nemá smysl? Vůbec ne. Z dlouhodobého hlediska můžou být dobrou volbou pro investora začátečníka, nebo také pro zkušenější investory, kteří hledají jednoduchá řešení.

K sehrání své role aktivní fondy potřebují čas, který jim dovolí propracovat se různými fázemi trhu. Posuzovat výkon aktivních manažerů za období několika měsíců, nebo rok, nedává smysl. Dokazuje to také studie společnosti Vanguard z konce roku 2020, vycházející z dat o výkonnosti aktivních investičních fondů za období 25 let, od ledna 1995 to prosince 2019. Autoři studie zkoumali aktivní fondy dosahující nadvýnos vůči trhu mezi 0,4 až dvěma procenty ročně.

Evropské Big Techy pláčou. Z hodnoty letos odepsaly 400 miliard dolarů Money Souhrnná hodnota všech soukromých i veřejně obchodovaných technologických firem z Evropy letos klesla o více než 400 miliard dolarů a nyní se pohybuje kolem 2,7 bilionu dolarů (62,8 bilionu korun). Ve své výroční zprávě o stavu evropského technologického odvětví to uvedla společnost rozvojového a rizikového kapitálu Atomico. Na vrcholu byla hodnota těchto firem koncem loňského roku, kdy činila zhruba 3,1 bilionu dolarů. ČTK Přečíst článek

Dle zmíněné studie by investor úspěšného aktivního fondu (tedy fondu dosahujícího nadvýnos vůči trhu) měl v průměru očekávat, že za období 10ti let jeho investice projde propadem (20 a víc procent) trvajícím přibližně dva roky nebo déle. Dále autoři prokázali, že jestli investor úspěšného aktivního fondu bude posuzovat jeho výkonnost na krátkodobém horizontu jednoho roku, uvidí negativní výsledek ve 40 až 60 procentech případů.

Studie Vanguard dále potvrzuje, že velkou roli v úspěchu s investováním do aktivních fondů sehrává ochota a schopnost investora podrobně se seznámit a ztotožnit se se strategií aktivního fondu a jeho manažera. Znalost strategie aktivního fondu totiž investorovi pomůže správně interpretovat případné období slabší výkonnosti a informovaně rozhodnout, jestli v investici setrvat nebo z fondu odejít. V opačném případě hrozí, že investor z aktivního fondu vystoupí v nejhorší možný moment. Tedy těsně předtím, než trhové prostředí fondu znovu začne přát. S odbornou stránkou posouzení strategie může investorovi pomoct kvalifikovaný poradce.

Aktivní fondy jsou tedy správnou volbou pro ty, kdo jejich specifikům dokážou věnovat dostatek pozornosti a v investování rádi uplatňují svůj vlastní pohled na svět.