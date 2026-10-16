Kdo bude vládnout Praze? Hlaváček prozradil, kam míří SPOLU. Sám chce širší koalici
Pražský náměstek primátora a architekt Petr Hlaváček poodhalil, jak se vyvíjejí jednání o budoucím vedení metropole. Kolegové ze SPOLU podle něj více inklinují k dvoustranné koalici, sám by ale dal přednost širšímu uspořádání. Řekl to na tiskové konferenci Obce architektů v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.
Povolební jednání o budoucím vedení Prahy pokračují a definitivní podoba nové koalice zatím není jasná. Náměstek primátora Petr Hlaváček při tiskové konferenci Obce architektů v Rezidenci primátora hlavního města Prahy naznačil, jakým směrem se debata mezi politickými partnery ubírá.
„Vedeme jednání. Kolegové ze SPOLU víc inklinují k té dvoustranné koalici. Já si myslím, že máme zkusit udělat trochu širší,“ uvedl Hlaváček.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
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O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami. Rozhovor s Petrem Hlaváčkem je součástí seriálu rozhovorů Newstreamu s lídry klíčových politických stran, které aspirují na vedení hlavního města. Hlaváček si umí představit budoucí koalici města s Adamem Scheinherrem, lídrem Praha sobě. Nicméně, je to osobní. Zítra přineseme rozhovor s Tomášem Portlíkem.
Tisková konference se primárně věnovala přípravám Prahy na titul UNESCO–UIA World Capital of Architecture pro období 2029 až 2032, pořádání Světového kongresu architektů UIA v roce 2032 a aktuálnímu ročníku Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2026. Právě při debatě o kontinuitě rozvoje města se Hlaváček dostal i k aktuální politické situaci.
Projekty města jsou delší než jedno volební období
Podle Hlaváčka přitom nejde jen o samotné rozdělení funkcí v nové radě. Praha má rozpracovanou řadu dlouhodobých projektů, jejichž příprava výrazně přesahuje jeden volební cyklus. U architektury a městského rozvoje je proto podle něj důležitá kontinuita.
Hlaváček připomněl, že na některých projektech se pracuje už řadu let. „Architektura nevzniká ze dne na den,“ poznamenal. V souvislosti s přípravou Prahy na světový kongres architektů mluvil o projektech, které vznikají postupně a na nichž se pracovalo posledních osm let.
Právě rok 2032 by se podle něj mohl stát okamžikem, kdy Praha představí nejen své historické architektonické dědictví, ale také novou vrstvu staveb a veřejných prostorů vznikajících v současnosti.
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Praha podala žádost o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii i rozsáhlé úpravy jejího okolí. Samotná budova má podle posledních odhadů stát 12,33 miliardy korun bez DPH, další zhruba pět miliard si vyžádá veřejný prostor a infrastruktura. Pokud vše půjde podle plánu, stavba začne v prvním čtvrtletí roku 2028.
Hlaváček by chtěl širší uspořádání
Z Hlaváčkova vyjádření vyplývá, že sám dává přednost širšímu politickému uspořádání před čistě dvoustrannou koalicí. Podrobnější podobu možné dohody ani konkrétní sestavu stran však na tiskové konferenci nerozvedl.
Pro náměstka primátora je důležitá především schopnost města pokračovat v již rozběhnutých projektech. Právě přípravy na rok 2032 mají podle něj ukázat, zda Praha dokáže dlouhodobé architektonické a urbanistické vize převést do reality.
„Projekt na rekonstrukci Hlavního nádraží v Praze je velmi smělý, ale řeší dlouhodobé problémy, které jsme dosud nedokázali řešit,“ říká šéf pražských plánovačů Ondřej Boháč v dalším díle podcastu Realitní Club. Kromě zásadních pražských projektů, jako jsou rekonstrukce Hlavního nádraží či výstavba Vltavské filharmonie, se dostalo i na další ožehavá témata - Metropolitní plán Prahy i rekodifikaci stavebního zákona.
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„Projekt na rekonstrukci Hlavního nádraží v Praze je velmi smělý, ale řeší dlouhodobé problémy, které jsme dosud nedokázali řešit,“ říká šéf pražských plánovačů Ondřej Boháč v dalším díle podcastu Realitní Club. Kromě zásadních pražských projektů, jako jsou rekonstrukce Hlavního nádraží či výstavba Vltavské filharmonie, se dostalo i na další ožehavá témata - Metropolitní plán Prahy i rekodifikaci stavebního zákona.