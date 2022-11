Jozef Onderka: Je výstavba schodiště na Praze 1 černá stavba?

Černá stavba nového schodiště z Národní třídy? Proč o tomto projektu na Praze 1 nebyla informována ani veřejnost, ani majitelé nemovitostí sídlících v ní, ptá se ve svém komentáři Jozef Onderka, spolumajitel podniku v pražské Divadelní ulici.

Divadelní ulice v Praze 1 je po krátké době znovu uzavřena. Tentokrát kvůli výstavbě nového venkovního schodiště z Národní třídy. Schodiště přitom vzniká v přímém sousedství s existujícím krytým průchodem z Národní do Divadelní v budově Akademie věd ČR. Ten sice poté, kdy zde došlo k zavření art kavárny, vypadá zpustle a nepřívětivě, ale má jednu obrovskou výhodu oproti novému schodišti. Lze jej revitalizovat a vestavbou bezbariérového výtahu průchod navíc zpřístupnit invalidům či rodičům s kočárky.

Bohužel asi představitele Prahy 1 tato varianta vůbec nezajímá a jejich přístup k této kategorii lidí stavbou nového schodiště je mementem myšlení minulého století. Hodně se mluví o Praze bez bariér, ale místo toho, aby překážky mizely, zde za peníze daňových poplatníků vzniká překážka nová.

Pokud by schodiště skutečně bylo dostavěno, pro chodce na protějším chodníku by to znamenalo hotové peklo. Chodník je jen 90 cm široký a chodci jdoucí proti sobě různými směry se už nyní musejí navzájem vyhnout vstupem do vozovky. Jestliže je dosud dělil od projíždějících aut pruh parkujících vozidel, po výstavbě schodiště parkovací pruh zmizí a chodci budou uskakovat do dráhy projíždějících vozů. Právě v těchto místech řidiči často vysoce překračují povolenou rychlost. Ulice slouží pro mnohé jako objezd Smetanova nábřeží směrem ke Karlovým lázním a je značně frekventovaná.

Jedná se o repliku schodiště, které na daném místě historicky stálo, a rozšíření navazujícího chodníku vedoucího k ulici Krocínova. Schodiště zjednoduší pohyb chodců z ulice Divadelní do ulice Národní. V současnosti k tomuto účelu slouží průchod v budově Akademie věd, který však není zpřístupněn celodenně. Stavební práce byly již zahájeny - měly by probíhat se zimní odstávkou do cca května 2023. Projekt je součástí studie z roku 2008 a následně dokumentace na Úpravu veřejných prostor na Starém Městě ing. arch. M. Sedláka z roku 2010, kdy v roce 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2013 stavební povolení, které je platné až do konce roku 2023. Realizační dokumentace k této akci je z konce roku 2021. Smlouva o dílo je v hodnotě 5 815 702,07 korun bez DPH.

Výstavba venkovního schodiště z pražské Národní třídy do Divadelní ulice bude kromě vysokých nákladů znamenat hlavně trvalé kolapsy dopravy v Divadelní. V těchto místech se totiž nacházejí tři vysoce vytížené vjezdy do sousedících budov. A to nejen pro osobní automobily, ale především je zde vstup pro zásobování pěti restauračních zařízení (mezi jinými i historické kavárny Slavia), umělecké galerie, dílen návrhářů, a v neposlední řadě také Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU).

Jakékoliv zásobování těchto institucí zcela zablokuje průjezd ulicí, v níž se logicky budou tvořit fronty aut, která budou muset čekat na vyložení zboží. Hlavním důvodem, proč došlo ke zbourání starého schodiště v roce 1956, byl očekávaný nárůst automobilové dopravy v Praze. Počet aut se od té doby opravdu zvýšil, a to více než desetinásobně: ze 73 automobilů na 1000 obyvatel na 955 automobilů na 1000 obyvatel. Jen radnice na Praze 1 o tom asi ještě neví.

Projekt nového schodiště vzniká i bez toho, aby byli předtím osloveni majitelé nemovitostí v ulici Divadelní, bez toho, aby byl prodiskutován s veřejností anebo alespoň prezentován na stránkách IPR nebo městské části. Dokonce o něm nebyl předem informován ani radní pro dopravu hl. města Prahy, přestože celý projekt přinese zásadní zásahy do plynulosti pražské dopravy.

Takové chování Prahy 1 je v příkrém rozporu s přístupem magistrátu, který sousední projekt rekonstrukce Smetanova nábřeží zpracoval institutem IPR, prezentoval veřejnosti a prodiskutoval s majiteli nemovitostí, kteří se také stali účastníky stavebního řízení. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) je přitom hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

Obrátil jsem se nedávno i na Komisi pro participaci a veřejný prostor na Praze 1 s otázkou, proč nikdo nebyl přizván k diskusi o tak důležitém projektu. Zároveň jsem je vyzval, abychom si místo prošli a Praha 1 zvážila účelnost projektu. Ani paní předsedkyně, ani nikdo z členů komise se mi dosud neozval.

Schvalování projektu schodiště do ulice Divadelní, který má realizovat firma DAP, tak proběhl v maximálním utajení. Stavební povolení navíc bylo vydané už v roce 2013 a vlastníci dotčených okolních nemovitostí jej ani nedostali doručené; bylo pouze vystaveno krátkou dobu na úřední desce. To platí také o následném opakovaném prodlužování stavebního povolení. Pikantní je, že my v Divadelní jsme se o projektu dozvěděli náhodou od filmařů, kteří zde plánovali v mezidobí stavby natáčet. Formalizované zadávací řízení na stavbu zřejmě vypsáno nebylo, protože je pod cenovým limitem, který jej činí povinným - podle informací z projektu jde o investici do výše 6 milionů; je tedy těsně pod limitem.

Smlouva uzavřená na vybudování venkovního schodiště sice byla uveřejněna v červnu tohoto roku v registru smluv, avšak neúplná, když zcela chybí zveřejnění 3. - 6. strany smlouvy a jejích příloh (není tak znám např. předmět díla, položkový rozpočet, doba plnění, časový harmonogram prací atd.). Na tuto skutečnost jsme Prahu 1 upozornili; přesto však již byla stavba nového schodiště zahájena a ulice Divadelní je již několik týdnů zcela neprůjezdná. Příznačné je pak i to, že ačkoli úplná uzavírka ulice Divadelní měla skončit již ke dni 29. října 2022, trvá tato uzavírka i nadále, aniž by úřady toto prodloužení jakkoli veřejně zdůvodnily.

Naši právníci zaslali před čtyřmi týdny odvolání, podnět na přezkoumání stavebního povolení k výstavbě schodiště a podnět k jeho zrušení, v němž jsme poukazovali na řadu možných pochybení, a to jak při vydání stavebního povolení, tak v letech následujících. Bohužel do dnešního dne jsme nedostali ani jednu odpověď, takže na základě nově zjištěných skutečností se nově podal podnět k provedení kontrolní prohlídky stavby a k vydání zákazu provádění stavby z důvodů absence stavebního povolení.

Budeme žádat i provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. Vše bohužel připomíná kauzu kruhového objezdu u Prašné brány na Praze 1. Objezd nechala letos na jaře vybudovat Praha 1 bez toho, aby dala možnost veřejnosti uplatnit námitky, a městský soud následně toto povolení zrušil. Snad podobně dopadne i tato nesmyslná stavba.

