Jana Havligerová: Andrej Babiš v rouše beránčím

Kampaň před prezidentskou volbou se konečně pořádně rozjíždí. Zatím si kandidáti jen kolíkují hřiště, rozdávají spíše úsměvy a vstřícné rozhovory. Je potřeba rozumně rozložit síly. Sem tam to ale přeci jenom zajiskří. Třeba Andrej Babiš v rozhovorech nešetří slovy pokora a smíření, dokonce si malinko sype popel na hlavu. Aby vzápětí v košatých větách náležitě vychválil sám sebe a zostudil současnou vládu.

Nové roucho, které mu do kampaně navlékli, mu zkrátka moc nesedí. Je mu poněkud těsné. Každou příležitost zviditelnit se chytá za pačesy také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Při čtvrtečních oslavách sametové revoluce se zúčastnila Pochodu pro demokracii. Proti tomu nic, pořádnou kritiku ale schytala za to, že se ocitla v čele průvodu mezi nepolitickými osobnostmi, které akci propůjčili svoje jméno. Dobrá práce. Nebýt té kritiky, málokdo by si všimnul, že paní Nerudová v průvodu byla.

A vědět o sobě dávají i aktéři volby, kteří mají daleko k metě favoritů. Tomáš Zima, bývalý rektor UK, se svěřil s tím, že na prezidentský post kandiduje, jelikož nevidí nikoho, kdo má takovou lidskou a manažerskou zkušenost jako on. Tak na tenhle neduh žádné brýle nezaberou. Možná by pomohlo odtrhnout oči od zrcadla a pořádně se rozhlédnout v bližším i vzdálenějším okolí.

