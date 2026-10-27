Smíchov jako investice. JRD postaví dům plný garsonek, nejlevnější stojí 6,9 milionu
Byty místo továrních hal, investoři místo tradičních kupujících. Pražský Smíchov se dál proměňuje a developer JRD přichází s projektem, který míří především na lidi hledající nemovitost k pronájmu. V novém domě Viadukt nedaleko Anděla vznikne 166 bytů, více než polovina z nich budou garsonky. Nejlevnější vyjdou na 6,9 milionu korun.
Na Smíchově roste nová městská čtvrť, mění se okolí nádraží a přibývají rezidenční projekty. Jeden z nich se ale od ostatních odlišuje svou obchodní strategií. Developerská skupina JRD zahájila prodej bytů v projektu Viadukt Smíchov, který je od začátku navržený především jako investice do nájemního bydlení.
Osmipodlažní dům vyroste na nároží Nádražní ulice a ulice U Železničního mostu, jen několik minut chůze od Anděla a Smíchovského nádraží. Nabídne 166 bytů, přičemž více než polovinu budou tvořit nejmenší dispozice 1+kk. Ceny začínají na 6,9 milionu korun včetně sklepního prostoru.
Pro JRD jde o první projekt, u kterého je investiční využití bytů hlavním prodejním argumentem. „Byt v atraktivní lokalitě je pro řadu lidí způsob, jak dlouhodobě uložit úspory. Viadukt jsme navrhli především tak, aby dával smysl majitelům, kteří byt pronajímají, i nájemníkům, kteří v něm chtějí kvalitně a úsporně bydlet,“ říká Jan Sadil, výkonný ředitel JRD.
Byt na pronájem. Developer nabídne i nájemníka
Projekt sází především na polohu. V pěší vzdálenosti se nachází metro, tramvajové zastávky i Smíchovské nádraží, které prochází rozsáhlou modernizací. Právě dobrá dopravní dostupnost patří mezi důležité faktory při rozhodování o nájemním bydlení.
JRD chce investorům nabídnout více než samotný byt. Ve spolupráci s partnery připravuje služby zahrnující výpočet předpokládaného výnosu, financování, zařízení interiéru, vyhledání nájemníka i následnou správu nemovitosti. Kupující tak může získat nejen byt, ale prakticky i servis pro jeho pronajímání. Konkrétní výnosy z pronájmu však developer neuvádí.
Viadukt nabídne byty o velikosti od 26 do 78 metrů čtverečních, od dispozic 1+kk až po 3+kk. Součástí projektu budou také lofty v přízemí a pět komerčních jednotek, které mohou sloužit obchodům, kavárnám či službám.
České nemovitosti jsou drahé, hypotéky zůstávají nákladné a konkurence mezi investory roste. Přesto podle realitního investora Libora Váky dává investiční byt stále smysl. Jen už nestačí koupit téměř cokoli a čekat, že hodnota automaticky poroste. Investor musí víc přemýšlet o lokalitě, financování i dlouhodobém horizontu.
Všechny byty jsou levné. Za deset let se dnešním cenám budeme smát, říká investor Libor Váka
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České nemovitosti jsou drahé, hypotéky zůstávají nákladné a konkurence mezi investory roste. Přesto podle realitního investora Libora Váky dává investiční byt stále smysl. Jen už nestačí koupit téměř cokoli a čekat, že hodnota automaticky poroste. Investor musí víc přemýšlet o lokalitě, financování i dlouhodobém horizontu.
Ze Smíchova mizí průmysl, přibývají byty
Nový dům vyroste v lokalitě, která se postupně zbavuje své někdejší průmyslové podoby. Nedaleko vzniká Smíchov City, jedna z největších nových pražských čtvrtí. Současně pokračuje proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní uzel. Projekt Viadukt na toto prostředí navazuje nejen umístěním, ale i názvem. Odkazuje na nedaleký železniční most přes Vltavu z roku 1901, připomínku industriální minulosti Smíchova.
Architektonický návrh připravilo studio Podlipný Sladký architekti. Dům bude mít společnou střešní terasu s pergolou, posezením a výhledy na Pražský hrad, Vyšehrad a Vltavu. Obyvatelé budou moci využívat také prostor pro pěstování bylinek.
Úsporný provoz jako další argument pro investory
JRD dlouhodobě staví energeticky úsporné domy a stejný přístup uplatní i na Smíchově. Viadukt má splňovat pasivní standard a dosáhnout nejvyšší energetické třídy A. Vytápění a chlazení zajistí tepelná čerpadla země–voda, energii pro společné prostory budou vyrábět fotovoltaické panely. V bytech bude řízené větrání s rekuperací, stropní vytápění a chlazení i venkovní žaluzie. Technologie bude možné ovládat prostřednictvím chytré domácnosti.
Co kdyby bytový dům nebyl jen náklad, ale částečně i vlastní elektrárna? JRD v Praze staví projekt, který spojí fotovoltaiku, větrné turbíny, baterii o velikosti menší energetické stanice a vlastní čištění vody. Developer tvrdí, že jde o nejkomplexnější rezidenční projekt, jaký kdy postavil.
Zapomeňte na běžné bytovky. Tenhle dům si vyrábí energii, ukládá ji do baterie a šetří vodu
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Co kdyby bytový dům nebyl jen náklad, ale částečně i vlastní elektrárna? JRD v Praze staví projekt, který spojí fotovoltaiku, větrné turbíny, baterii o velikosti menší energetické stanice a vlastní čištění vody. Developer tvrdí, že jde o nejkomplexnější rezidenční projekt, jaký kdy postavil.
Pro majitele investičních bytů má význam také samostatné měření spotřeby energií a vody s dálkovými odečty, které usnadní vyúčtování nájemníkům.
Výstavba má začít v roce 2027, dokončení developer plánuje na konec roku 2029. Viadukt rozšíří současnou nabídku JRD, která zahrnuje projekty v Malešicích, na Kamýku a Barrandově.
Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.
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Praha vybrala firmu, která postaví nový dopravní terminál na Smíchově. Zakázka za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH má propojit vlaky, metro, tramvaje i autobusovou dopravu a výrazně proměnit okolí smíchovského nádraží.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.