David Ondráčka: Konec uhlí regionům prospěje. Když bude jejich přeměna férová

Jak nakopnout polozapomenuté a dlouhodobě spíše přehlížené regiony s velkými strukturálními problémy s velkou zátěží těžby uhlí, to je složitá politická, ekonomická a sociální otázka. Operační program Spravedlivá transformace má řešit právě negativní dopady odklonu od uhlí ve třech nejvíce zasažených regionech, jde o kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský.

V tomto programu kohézních EU fondů je určeno 42 miliard, které mají pomoct řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Jinými slovy, zda můžeme z těchto krajů udělat takové Porúří. Má smysl se bavit, jestli na této cestě jdeme dobrým směrem.

Šance na spravedlivou transformaci regionů

Fond spravedlivé transformace je šancí, jak zafinancovat projekty, které mohou mít dlouhodobější přidanou hodnotu, podpořit rekultivaci poničené krajiny, podpořit zaměstnanost, nabídnout nové možnosti vzdělávání a nalákat zpátky aspoň část lidí, kteří z krajů zatím odchází. Je to možnost pro kraje aspoň částečně naplňovat své rozvojové strategie. A 42 investičních miliard pro tři kraje není málo (i když to berme v kontextu, je to asi tak sedm nových stíhaček F-35).

Zásadní moment u všech velkých dotačních programů je určení hlavních priorit, podle kterých se výzvy pak začnou tvořit a vypisovat. Čili faktické rozporcování onoho medvěda, na co peníze využít. V tomto případě priority rozhodovaly už před dvěma lety tzv. Stálé regionální konference. V těch jsou zastoupeni významní hráči, zejména krajský úřad, Hospodářská komora, zástupci místních univerzit a výzkumných center, velkých firem.

Otázkou je, jak silné slovo měli místní lidé, starostové menších měst a obcí, další aktéři krajského života. Samozřejmě, když chcete získat podněty, musíte se lidí zeptat, co vidí jako důležité. Pokud se tato fáze odbude, lidi tomu přestávají věřit, jsou to pro ně nějaké neuchopitelné projekty, které se jich netýkají. Tohle myslím velmi hrozí a reálné naplnění oné participace moc nefunguje. Hezky popisuje její složitosti Zuzana Vondrová. Hodně lidí v těchto krajích dlouhé roky žije s pocitem, že se na ně zapomnělo, že rozhodně nepatří mezi vítěze porevoluční transformace, že „Praha je daleko a pánbůh vysoko“.

Všichni vědí, že tyto tři kraje dlouho mají velké sociální problémy, sociální nestabilita, vyloučené lokality, dluhové pasti a vzdělávání jsou pro uhelné regiony zásadní téma. Pokud nebudeme řešit problémy těch nejzranitelnějších, pak bude těžké se v transformaci uspět a regiony někam posunout.

Strategické projekty

Více než polovina peněz půjde na tzv. strategické projekty. Několik desítek velkých projektů bylo určeno dopředu, na které má jít jednotlivě podpora stamilionů, někdy i miliard. Jejich přehled můžete vidět zde. Tyto projekty se mohou do konce roku se hlásit o peníze, a protože už byly předvybrány kraji a Regionálními stálými konferencemi na základě předběžných studií proveditelnosti, dostaly se na seznam už před tím, než se spustila výzva naostro. Výzva teď běží a žadatelé, kteří jsou na seznamu projektů, se mohou přihlásit. Pokud žadatel odstoupí, mohl by být nahrazen. Je tam řada odvážných projektů s potenciálem. A taky některé budící otázky, třeba těžba lithia na Cínovci.

Půjde ufinancovat provoz a rozvoj výzkumných center?

Hlavně v Moravskoslezském kraji je mezi strategické projekty zařazeno několik vědeckovýzkumných a univerzitních center. To zní samozřejmě výborně, výzkum a vzdělání má být důležitou prioritou. Jen je fakt nutné velmi kvalitně připravit studie proveditelnosti, a hlavně následné udržitelnosti provozu těchto center. Mít dotace na postavení baráku a vybavení přístroji a technikou je jedna věc, ale když dotace skončí, je nutné domyslet provozní financování, placení lidí. A s tím máme neblahé zkušenosti z dřívějška, kdy jsme používali strukturální EU fondy dost bez dlouhodobějšího rozmyslu.