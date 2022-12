Dopis čtenáře: Že vláda nechala lidi napospas? A není to dobře?

Na nejnovější komentář Dalibora Martínka hodnotící českou vládu, její počínání během energetické krize i české předsednictví Radě EU reagoval čtenář z Tábora Karel David. Argumentuje, že neviditelnost vlády nemusí být vždy jen problém.

Dovolte mi reagovat na článek Dalibora Martínka s titulkem Venku huj, doma fuj. Vláda letos nechala Čechy napospas.

Hezký článek, s neviditelnými ministry to autor docela trefil. Ne vždy je ale neviditelnost ministra zlem.

Myslím, že autor některé věci posuzuje nesprávně, přestože má obrovskou praxi v ekonomické novinařině. Ekonomická krize je nejen u nás, otázka zůstává, proč jen u nás má takový charakter. Možná někomu vzrostly zálohy energií 6x, někomu zase vůbec. Takže vybírání extrémů je takové podivné.

Na tom se podepsala velkou měrou Bohemia Energy, resp. to, že se nestarala o včasný nákup kontraktů (dřív jsem taky na burzách obchodoval a malinko o tom vím). Pak najednou muselo hodně lidí kupovat za spotové ceny a to byla darda, přiživena ještě Putinem.

Ceny energií zásadně klesly

Dneska je cena ropy na předválečné úrovni, cena plynu i elektřiny se po peaku z července 2022 vrátila tak na 1/4 hodnoty, ale všichni pořád brečí, jak je drtí ceny energií. Kde je teda problém? Podle mě v tom, že se všichni kdo můžou, pakují na vlně, která se dlouho nebude opakovat.

Jistě, energie nemůže vyrábět každý. A stejně tak se obchodníkem s energiemi nemůže stát každý. Ale každému, kdo těžce fňuká, jak jsou drahé rohlíky, bych doporučil, ať začne podnikat a prodává rohlík ne za čtyři koruny, ale jen za korunu. V tomto vidím strašný dluh našeho školství, že se málo nebo vůbec tomuto tématu nevěnuje. Jistě, všichni nemohou být podnikatelé, ale lze pro to udělat víc. Učitele, který nečetl Kiyosakiho, bych učit nenechal.

IT zakázky připomínají Kocourkov

Inflace? Hodně ji způsobil Babiš tím, že vydával peníze „za nic“ a všemožně rozhazoval. S Jurečkou máte pravdu, ale Maláčová (by) byla ještě horší. Lidi co jen rozhazují z „cizího“ nemám rád.

Bartoš - souhlas, ale s digitalizací se to u nás vleče už přes 20 let. Na MPSV už od dob Marxové visí informační systém za nějakých 500 milionů, stále nefunkční a jen tak nebude. Myslíte, že by takhle mohla hospodařit soukromá firma? V IT jsem dělal a musel jsem se nad IT zakázkami smát. Třeba i na MZ když NKÚ našel platbu za IS bez výběrového řízení za 100 milionů, dokonce i bez faktury. Tohle je možné jen na dvou místech: v Kocourkově a ČR. Už dvacet let se ladí zákon o veřejných zakázkách a furt jsou Stoky a podobné případy. Ono je to jedno s druhým.

Ať se stát postará?

Kdyby se ale nepodařilo sjednat konsensus na celoevropské úrovni, bylo by to v důsledcích ještě horší. Hrát si na vlastním písečku „proti Evropě“? Bohužel se u nás strašně moc lidí spoléhá na stát, na vládu, a to je špatně.

Vláda nezajistila = z nějakého klobouku nevytáhla. Jenže co je to stát? To není strejda, to jsme my všichni. Rozdat se může jen to, co se vytvoří (mínus to, co se rozkrade). A díky tomu, jak funguje česká mentalita („já si nebudu pálit prsty, ať druzí“), tak je to takové, jaké to je.

Válka na Ukrajině se nás týká

Mně vadí i názory, že se nás válka na Ukrajině netýká. Podle mě týká. Já nechci, aby se vrátily časy, kdy bylo maso jen 2x týdně, televize mě stála 10 platů, všechno se vozilo do Ruska a směňovalo se poctivě 1:10 za rubly. Byl jsem v té době pěšákem, jenž na západní hranici cvičil několikadenní přejezdy rovnající se délkou cestě k Rýnu. Tam měla být konečná první fáze, co naplánovali jestřábi na východě. Asi tak 2 % z nás prvosledových by se toho dožilo. Za námi měli pak přijít geroji.

No, Válek je figurka, na MZdr byl nejlepší nezdravotník Vojtěch.

Nemyslím, že by tato vláda byla horší než některé předchozí, má trochu smůlu v tom, že honí víc zajíců a pět partají má pět názorů. Měli bychom se vrátit do doby, kdy byl názor jen jeden a vše bylo jednomyslné? Já myslím, že ne. Nezbývá než si to protrpět, než lidi přijdou k rozumu, tedy pochopí to, že budou mít jen to, co si vybojují sami, a ne že jim někdo zařídí.

Kryl kdysi psal, že politikům se nevěří, že se kontrolují. A kdo jim věří je idiot. My jsme se ještě kontrolovat nenaučili - od obce se 100 obyvateli až po stát s deseti miliony.

