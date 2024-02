David Ondráčka: Zatýkaní v krajských nemocnicích? Do stejné řeky vstupujeme poněkolikáté

Píše se únor 2024. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Krajské zdravotní v Ústí nad Labem (KZ) kvůli podezření z manipulace se zakázkami. Zadrží celkem deset lidí. Mezi nimi i ředitele, či náměstka. Kriminalisté zasahují i v budově ředitelství. Jde o o holdingovou společnost, která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, vlastníkem je krajská samospráva. Copak to jen připomíná?

Rok 2017: V čele Krajské zdravotní aktuálně stojí politik ODS Petr Fiala (jen shoda jmen se současným premiérem), který byl zároveň obžalován v kauze ROP Severozápad, kde skupina 24 politiků, manažerů a podnikatelů podle kriminalistů manipulovala s dotacemi za 14 miliard korun. Fiala rovněž spolu s dalšími čtyřmi lidmi čelí obžalobě za údajně předražený nákup přístrojů právě pro KZ, jde o škodu ve výši 120 milionů.

Rok 2013: Kriminalisté informovali o zadržení ředitele a celého představenstva Krajské zdravotní. Důvodem je manipulace veřejných zakázek na dodávky zdravotní techniky a nákupy přístrojové techniky v traumatologických a onkologických centrech, a to v rozmezí let 2008 až 2013. Zdravotnickou techniku od společností Hospimed a Puro-klima nakoupili o desítky milionů dráž, než bylo nutné. Stíhání bylo zahájeno pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku a trestný čin pletichy při veřejné soutěži.

Podruhé a potřetí do stejné řeky?

Jak je to vlastně vůbec možné, že se dnes opakuje velmi podobný scénář ohýbání zakázek z roku 2013 a 2017? Osoby v managementu holdingu krajských nemocnic a na krajském úřadu se mění, politické strany se na kraji točí, policejní útvary mění jména, možná se hýbe procento desátků. Ale systém, ten zůstává stejný. Vstupujeme podruhé a potřetí zase do stejné řeky. Proč se ty příběhy opakují?

Krajské zlaté vejce v jednom kurníku

Kraj vytvořil tento holding s argumentem, že se budou nemocnice lépe řídit. Dohromady vytvořili moloch, který je s více než osmi tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Postupem času se však stala firma jedním z hlavních zlatých vejcí v jednom kurníku. Firma v kraji platí za silný nástroj vlivového a mocenského boje. A samozřejmě za výhodného partnera politických subjektů. „V Krajské zdravotní věci fungovaly jako před dvaceti lety, řada podnikatelů, kteří tam dodávali, si na to stěžovalo,“ uvádí svědectví jednoho z insiderů. Jednou za čas prostě policie posbírá dostatek důkazů, anebo už drzost rozkrádání přesáhne mezi, a udělá tam „realizaci“, jde je pozavírat. Pak nastane kolotoč překvapení a alibismu.

Odpovědnost politického vedení krajů je přitom nepochybná. Je až úsměvné, jak po každém zásahu policie, krajští radní pro zdravotnictví a hejtmani tvrdí, že oni nic neví, že statutárně zakázky řeší jen management. Ale oni jsou zástupci majitele, oni mají odpovědnost, oni sedí placených funkcích v dozorčích radách. Nejen politickou, ale i faktickou. Kdo jiný může změnit fungování těchto holdingů? A jen na smutný okraj, podobných holdingů anebo samostatných krajských a městských firem máme v samosprávách po Česku velké desítky.

Troška historie

Kauza z roku 2013 šla především za ČSSD a ODS, tehdy tam vládla jména jako Paroubkův sponzor Petr Benda (ČSSD), pak natoupil lidi z ODS, zmíněný Petr Fiala, Miloslav Řehák a Tomáš Indra. Oblíbená finta bylo využívání tzv. kompletátorů. Tedy firem, které zdravotní techniku dodávaly souhrně, že to vyjde lépe. Zakázky získavaly třeba firmy Hospimed a Puroklima, ale bylo to děláno tak, že podmínky soutěže umožnily, aby se jí mohla zúčastnit jediná firma. Ve výsledku pak přístroje byly dramaticky předražené. V jedné zakázce tak způsobily Krajské zdravotní škodu 82 milionů korun. Všichni na trhu věděli, že to tak běží a nemá cenu do těch tendrů se hlásit.

Audity a dotace

Pak se hrály velké hry kolem auditů k určení reálné škody, a jejich hlavní účel bylo vždy zbavení se odpovědnosti. Tady nastoupila velká auditorská čtyřka a velmi ochotně prodávala za desítky miliónů své odhady (do značné míry dělané od oka). Mnohé měly pomoci obžalovaným v trestním řízení. Jiné měly poskytnout alibi poskytovatelům dotací, protože u nich selhávaly kontrolní mechanismy a hrozilo, že se peníze a hlavně EU fondy budou muset vracet. Faktem je, že když předmět zakázky hodně zkomplikujete (což se snadno dá udělat) a celou zakázku postavíte účelově jako jednohubku (jediný uchazeč), obtížně se odhaduje, kolik vlastně mohla být reálná tržní cena, než pokud by zakázka probíhala konkurenčně. Srovnávání s cenami jiných tendrů se dá vždy zpochybnit.

Dopad to pak mělo na poskytnuté dotace a hlavně na EU fondy. Krajská zdravotní musela v několika kolech vracet stovky milionů korun na kritizovaný nákup zdravotních přístrojů, jak Regionální radě Regionu soudržnosti Severozápad, tak tehdejšímu operačnímu programu administrovaném Ministerstvem zdravotnictví. Vždycky pak požádali ministerstva o odpuštění a většinou to vyšlo, čerpání je základ.

Nastoupil i ÚOHS, některé zakázky přezkoumal a udělil drobné pokuty za technická porušení zákona. Policie se samozřejmě také zabývala tím, kam desítky milionů za přístroje směřovaly a kdo získával provize, tam však přesvědčivé důkazy nezjistila.

Rád bych na závěr napsal nějaké poučení plné naděje. Ale žádné mě nenapadá. Počkejme zase za pár let na další kolo policejních zásahů, zdá se mi nevyhnutelné. Do stejné řeky se evidentně dá skákat opakovaně.