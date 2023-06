David Ondráčka: Na vládě vzniká analytický útvar. Půjde o „centrální mozek“ chytrého státu?

Pláč a frustrace nad málo výkonným státem je oblíbený sport lidí z byznysu, médií i neziskovek. Stát je drahý, neefektivní, nemá data, neví, co se děje v praxi, rozhoduje hloupě. Ale co s tím? Na Úřadu vlády teď vzniká zárodek něčeho, co by opravdu mohlo fungování státní správy změnit a reálně posunout. Jde o analytické centrum, které by mohlo prosadit do reality ono magické „evidence-based policymaking“. Řečeno s odkazem na seriál Návštěvníci, vzniká tady možný centrální mozek (rekvizita z filmu na snímku) našeho budoucího, snad chytrého státu, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Reklama

Premiér Fiala si stěžuje kudy chodí na velký resortismus v české státní správě a mezi ministerstvy, že kvůli tomu nemůže nic pořádně prosadit a trvá to dlouho. Samozřejmě, je to velké zlo, kopat čistě jen za svůj barák (ministerstvo). A proto by měl premiér využít tento zárodek na Úřadu vlády, dát mu maximální podporu a opřít se o něj. Takový útvar má pomoci politikům překonat často zaťatý odpor ministerstev a zlepšit jejich kapacitu v české státní správě prosadit své vlastní politické priority. A chytrý politik si rychle uvědomí, že tím získává obrovskou informační výhodu, kterou může velmi dobře komunikovat a veřejně prodat.

Díky umělé inteligenci svět zbohatne, tvrdí studie prestižní PwC Money Umělá inteligence (AI) je největší příležitostí světové ekonomiky, do roku 2030 pomůže díky vyšší produktivitě zvýšit světové HDP o 14 procent, uvádí studie poradenské společnosti PwC. nst Přečíst článek

Resortismus

Jen silný premiér s vlastním analytickým odborným zázemím může donutit ministerstva sednout k jednomu stolu, položit data na stůl, vytvořit studie dopadů opřená o analýzy, a pak dojít ke shodě nad strategickými dokumenty a následnou legislativou. A pokud to nepůjde, tak tu meziresortní shodu politicky prosadit. Od toho premiéra máme. Pak můžeme omezit nedomyšlené reformy.

A nesmí to skončit na finančních škrtech, že tady nebudou peníze na tým schopných analytiků, protože to by bylo šetření na hodně špatném místě. A pokud se to celé postaví, pak se dá vybírat, zda se tento útvar má soustředit na hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment, RIA) pro konkrétní legislativní návrhy, v jaké fázi legislativního procesu, anebo zda má mít nějak tematicky zúženou agendu a mandát.

Kreativní byrokraté a jejich festival

Stavil jsem se minulý týden na festivalu Kreativní byrokracie. Dá se nad tím sice i vtipkovat, ale byla to vesměs povzbudivá zkušenost. Spousta mladých, schopných a vzdělaných lidí, moderně uvažujících, mnozí se zahraniční zkušeností, velmi kreativní a se snahou dělat práci pro stát dobře. Je to i generační obměna, která přináší určitou naději. Z debat s účastníky mi plynulo, že chtějí překonávat zakořeněný resortismus, stavět analytické týmy, pracovat s trendy a daty. Uvědomují si odpovědnost, kterou práce pro stát nese, chtějí zlepšovat služby občanům, firmám, berou to jako veřejnou službu. Po příchodu jsem tam sice viděl na zahradě zpívat a hrát nějaké odrhovačky vicepremiéra Bartoše na harmoniku (to jsem úplně nepochopil, kampaň teď snad žádná neběží), ale budiž, to podstatné se neodehrávalo na zahradě.

Irsko chce být lídrem v digitalizaci i umělé inteligenci. I s pomocí Čechů, říká náměstek irského ministra Leaders Irský vývoz do Česka loni přesáhl miliardu eur. „Máme velmi pozitivní oboustranný vztah a chceme v tomto směru dále růst,“ říká v rozhovoru pro Newstream náměstek irského ministra pro podnikání, obchod a zaměstnanost Dara Calleary. Irsko by chtělo do roku 2030 zdigitalizovat 90 procent tamních firem. „Výrazně investujeme do fondu pro digitální transformaci,“ říká Calleary a dodává, že stát musí občanům a firmám nechat svobodu volby a do ničeho je nenutit. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Kreativní úředníci se snaží najít vhodný a společný jazyk, kterým účinně brífovat politiky o často komplikovaných agendách a tématech. Jak jim stručně a přehledně vysvětlovat, co se řeší, jaké jsou varianty, o co jsou opřené, co přinesou, výhody i rizika. Politici mají svou roli. Obvykle přistanou jen na 4 roky, mají toho hodně, všichni po nic něco chtějí, učí se ty věci za pochodu, honí je média a oni v tom nutně plavou. Chytrý úředník jim musí předat důležité věci stručně, koncentrovaně, pomoct jim udělat dobrá strategická rozhodnutí. Vzájemně se potřebují, bez toho se nic v naší zemičce nezmění a zůstane jen stagnace.

A k tomu je nutná spolupráce s byznysem, podnikateli, akademiky i nevládkami a jejich sítěmi, občanská společnost by měla být chápána jako partner, jako zdroj informací z praxe. Snaží se o to dlouhodobě spousta lidí a je povzbudivé vidět, že se to začíná někde i dařit.