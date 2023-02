David Ondráčka: Odbrzdí Fiala reformy?

Žádné volby teď nejsou na obzoru, vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně i Senátu a žádná koaliční strana z ní teď odcházet nechce (ani Piráti). Opozice je oslabená, bez nápadů a představivosti. ANO se potřebuje po prohraných prezidentských volbách konsolidovat a Okamura a Schillerová se vyblbnou při obstrukcích ve sněmovně (to bude velké mediální divadlo). Teď je nejvyšší čas, aby to vláda Petra Fialy pořádně odbrzdila a začala konečně dělat reálné strukturální změny, které posílí odolnost země a modernizuje řadu oblastí. Kdy už jindy bude taková příležitost? Vlak naší zemi dost ujíždí, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Premiér Fiala chce už tento týden představit hlavní směry reforem, aktualizaci programového prohlášení. Určitě tam bude konsolidace rozpočtu, důchodová reforma, energetika, podpora Ukrajiny a zbrojní akvizice. Fajn, to jsou důležité věci. Ale je celá řada dalších strukturálních témat, které směřují k lepší kvalitě života, výkonnosti a soudržnosti naší společnosti.

Modernizace školství a snižování nerovnosti ve vzdělávání, snazší oddlužení, pomoc zranitelným skupinám, podpora zaostávajících regionů, moderní migrační politika, integrace cizinců, dostupné bydlení, ochrana přírody a biodiverzity, efektivní stát, digitalizace a řada dalších témat. Práce s daty, nadresortní spolupráce, zapojení byznysu, akademiků, nevládních organizací a vytvoření společných týmů, to by mohl být zlom pro moderní veřejnou politiku 21. století. Nevládní organizace koordinované koalicí Neon sepsaly analytickou studii (úvodní výkop jsem k tomu napsal já) a společně se posbírala řada velmi konkrétních opatření veřejné politiky.

Je to samozřejmě materiál k veřejné debatě a bylo by skvělé, kdyby to vláda řešit chtěla (a média tomu věnovala pozornost). Většina těch problémů je složitá, ale řešitelná. Pokud se najde dostatek politické vůle, odvahy a vytrvalosti. Hlavní úkol politiky je pracovat na strategických domácích úkolech. To po politicích chtějme, podle toho je hodnoťme. Dotknu se toho na dvou tématech, vzdělávání a „evidence-based policymaking“.

Vzdělávání

Reforma vzdělávání je nesmírně komplexní, ale zásadní oblast. Dnes převažuje široká odborná shoda, že cílem vzdělávání je vést mladé lidi k využití jejich potenciálu v dynamicky se měnícím světě. Máme Strategii vzdělávací politiky 2030+, což je kvalitní dokument, který míří na úpravy toho, co se ve školách děti učí a zároveň chce snižovat nerovnosti ve vzdělávání po republice.

Je odborná shoda, že se musí udělat revize vzdělávacích plánů (částečně už probíhá) a aktualizovat cíle vzdělávání směrem ke klíčovým kompetencím. A provázat to s výsledky učení, „provzdušnit kurikula“ a snížení objemu učiva. A vláda, by teď měla jasně říct, tohle chceme, je to priorita a chceme tyto změny dotáhnout. A zajistíme na to dostatečné kapacity lidské i finanční.

A druhý směr, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a zohledňovat individuální potřeby všech dětí. Zajistit metodické nástroje a adekvátní pravomoci ředitelů škol, které umožní kvalitní diferenciální diagnostiku socioekonomického znevýhodnění. A systém této diagnostiky sjednotit a mít jasné formy podpůrných opatření ve všech školách, pod různými zřizovateli, od obcí po kraje. Institucionalizovat odborné pozice ve školství, včetně pozice sociálního pedagoga a asistenta. A bylo by na místě se věnovat i určitému wellbeingu dětí po době koronaviru, kdy děti byly v hodně nestandardních podmínkách a mnohé to vykolejilo na dlouho.

Evidence-based policy

Velká část společenských problémů je dnes svou povahou komplexní, vyžaduje mezioborovou spolupráci a nadresortní koordinaci, už to nemůže dělat jen jeden úřad, jedno ministerstvo. Stát však zatím stále funguje resortně s malou schopností spolupráce mezi ministerstvy. Cílem je překonávat resortismus ve státní správě a učit se průřezovým řešením problémů. Intenzivní mezisektorová spolupráce, vytváření společných pracovních týmů, koordinace činnosti i zapojení expertů by mělo být standardem. To stát ale dlouhodobě moc neumí, a je nutné to zlepšit.

To by mělo vést k posílení odborného a analytického zázemí státní správy. Stavět veřejnou politiku na věcných analýzách a datech (evidence-based policy-making). Na Úřadu vlády existuje smělý plán vytvořit centrum strategických analýz, výrazně posílit kapacity a zapojovat ho do klíčových agend státní správy (strategické rozhodování, tvorba regulací a řízení veřejných financí). Součástí by mělo být také kvalitní a datově podložené RIA (hodnocení dopadů regulace) u legislativních návrhů. To by byla větší revoluce, než si umíme představit.