David Ondráčka: Městské firmy jsou kolosy na hliněných nohách, taková komunální mocenská zóna bez kompasu

Společnosti vlastněné městy reálně určují kvalitu života ve městech. Jak pohodlně, bezpečně a čistě se nám žije, zajišťují vodu, teplo, světlo na ulicích, svážejí odpadky, vozí nás tramvajemi a opravují chodníky. Sedí na majetku za stovky miliard korun a patří mezi největší zaměstnavatele. Ale správa a řízení tohoto majetku je jedna hluboká tragédie, systémová chyba a neefektivita. Je čas na zásadní řez.

Vychytralý management městských firem

V čele firem stojí management a ředitel, který se s tím systémem naučí dobře hrát. Má jasnou informační výhodu, slabé akcionáře a možnost vyjít vstříc, komu potřebují. Potřebuješ někoho zaměstnat, není problém, u nás se to ztratí. Představenstvo si žije vlastním životem, ty služby nějak běží a nikdo je skutečně netlačí na nějaké inovace. Naučí se kolem sebe házet ta klíčová slova pro dnešní svět – dekarbonizace, soláry, kogenerace, cirkularita, partnerství, digitalizace, AI,.. A to úplně stačí, tím radní ohromí a už se dál neptají.

Odboráře si velmi snadno „ochočí“, přes bonusy a osobní výhody, aby pracovali v jeho prospěch. Jak to probíhá, to si v českých podmínkách asi každý dovede představit. Dobrý příklad se odehrál nedávno v městské firmě Pražské služby, kde odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost. Ale ne na protest za lepší podmínky a vyšší platy, ale na podporu svého managementu, je to dost bizár. Ale stačilo to na to, aby to pražské radní a zastupitele dokonale vyděsilo, okamžitě si radní oblékli oranžové vesty. Vyděšení ze stávky, že by se neodvážely popelnice a smrděly ulice, znamenalo, že se politická odvaha ztratila pod tíhou popelnice.

Nefunkční role dozorčích rad

Česká praxe přejala tzv. německý model řízení, kde dozorčí rada těchto společností hraje klíčovou roli v dohledu a strategickém směřování firmy. Tato rada nejen dozoruje a dohlíží, ale většinou i schvaluje všechny větší zakázky a projekty. To je kámen úrazu, protože k tomu nemá odbornost a působí jako fíkový list managementu. Máme německý model řízení, v české komunální perverzi.

V reálu jsou tyto dozorčí rady často útočištěm pro politické nominanty za každou koaliční (a někdy i opoziční stranou) v zastupitelstvu. A k tomu je ze zákona třetina dozorčí rady tvořena odboráři zevnitř firmy, kteří mají své osobní zájmy. Výsledkem je paralýza, nikdo nic nerozhodne, chce mít pokrytí zadek, všichni mají alibi. Odpovědnost se rozplývá v kolektivní mlze, strategické projekty drhnou.

Když se někdo stane členem dozorčí rady městské firmy, není v jednoduché pozici, jak k tomu přistoupit. Členové mají velmi dílčí informace o detailech jednotlivých zakázek a transakcí, co se uvnitř městské firmy děje. Prakticky jen ty, co jim předloží samo představenstvo (management), které tak má velmi silnou informační výhodu. Když se někteří odvážní jedinci v Dozorčí radě začnou ptát, obvykle čelí buď výsměchu, anebo dokonce nevybíravým útokům. Mnohé takové hrdinství přestane bavit. Většina to tedy pojme bezbolestně, že přijdou jednou za měsíc nebo dva na chlebíčky a dostane za to měsíčně svých 25 tisíc, a nic neřeší.

Bezradní radní

Město ty firmy vlastní, většinou 100%, a Rada města je reprezentant tohoto majitele. Svolává jednou ročně valnou hromadu, což je reálně zasedání Rady města, které se věnuje dané městské firmě. Radní mají možnost měnit dozorčí radu, určovat strategii. Jenže realita? Radní v drtivé většině nemají odborné zázemí, znalosti ani data, aby mohli nastavovat smysluplné cíle a ukazatele výkonu, ony KPI.

Na městském úřadu, relevantní odbory majetku, investic a financí se chovají spíš jako pozorovatelé, než aby předkládali radním skutečné podklady. Radní jsou ponecháni bezradní, a skoro si myslím, že záměrně. Navenek nesou politickou odpovědnost, ale firmy nijak neřídí a jen tiše doufají, že nepřijde nějaký průšvih.

Jenže ty pravidelně přichází, na každou tu firmu je nabaleno spoustu prostředníků, advokátních kanceláří, lobbistů, poradců. Je rvačka o každou větší zakázku a nehraje se v rukavičkách. Padají spousty útoků, obvinění, každé zastupitelstvo je toho plné, řeší se podezření na neprůhledné zakázky a je přítomná věčná snaha „někoho odhalit“. Podávají se trestní oznámení. A některá se naplní, dojde k zásahu policie, obvinění managementu, vyšetřování.

Pak se hned dostáváme do fáze šoku a překvapení. Zastupitelé rezolutně volají po hlavách, padni komu padni, po objasnění celé věci. Po bezradném radním chtějí vysvětlení, které on obvykle nemá. A tak se zvolí řešení auditů. Nejlépe forenzních auditů, které se rychle zadají, aby se vytvořil pocit, že se to řeší. Audit ale potřebuje čas, přinese nějaký výstup po půl roce a to už emoce opadnou. Jeho výstupy tak v lepším případě zapadnou do šuplíku, v horším poslouží jako munice pro další přestřelky.

Čas na revoluci ve vedení městského majetku

Pokud to celé má nějak fungovat a města mají efektivně spravovat majetek ve stovkách miliard korun, je nutné řízení městských firem zpřehlednit a hlavně vzpřímit. Někdo musí nést skutečnou odpovědnost – ideálně ten, kdo má mandát od voličů. Ať si tedy politik (radní) má možnost vybrat vedení firmy, ale pak se nemůže schovat a ručí za jeho výsledky. Bez výmluv a bez dozorčí rady jako štítu. Výběrová řízení? Fajn, ale přestaňme předstírat transparentní procesy, když stejně víme, že výsledek je předem dohodnutý a musí dojít k politické dohodě. Ale to zdaleka není všechno, je čas na promyšlenou revoluci fungování městských firem.