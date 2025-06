David Ondráčka: Bafuňářství otrávilo sport. Malým klubům chybí peníze i trenéři

Sportovní pyramida v Česku se nám hroutí odspodu. Malé amatérské oddíly, jednoty a kluby skomírají, anebo z posledních sil ještě přežívají, a týká se to všech sportů. Nejhůř jsou na tom ta nejnižší patra zajišťující sport pro všechny, sport dětí pro radost z pohybu a kondici. Před volbami zase uslyšíme hesla: Děti musí sportovat, pohyb, zdraví; žádná obezita, počítače, mobily a drogy. Realita je úplně jiná, hodně smutná, situace ve sportu je jako domeček z karet, co se může sesypat.

Jasně, že to je hlavně symbolika, ale když vidíte, jak šéf Národní sportovní agentury Šebek (primárně úředník a administrátor státních dotací) lítá luxusně po akcích po světě a kluby zatím takto živoří, moc to bafuňářství té motivaci nepřidává. Politikům i sportovním bossům mlha v dotacích a absence jasných pravidel dlouhé roky vyhovuje. Vše fungovalo přes známosti, uměli v tom chodit, jak nám ukázala kauza Pelta a Kratochvílová.

Údržba a provoz sportovišť

Oddíly dnes nemají peníze na údržbu sportovišť, hřišť a sokoloven, nemají za co je opravit. Příspěvky rodičů a členů sice rostou, ale tohle rodiče neutáhnou sami, tohle se z nich nezaplatí. Prakticky všechny peníze se vrací zpět do provozu klubu, ale je taková záplata, na oko to funguje, ale nezlepšíte to.

Chybí trenéři

Klubům zoufale chybí trenéři, mnohde se to zdá neřešitelné, nebo to zatím nějak látají rodiče, nadšený tatínek co vede tréninky. Až 73 procent oddílů a klubů uvedlo, že jim schází trenéři, zjednodušeně skoro nikdo to nechce za ty směšné prachy (anebo zadarmo) dělat. Éra dobrovolných nadšenců ale končí. Bez systému a podpory to nefunguje. A bez trenérů jdou dětská kondice a základní sportovní dovednosti v čase spíš dolů, 67 procent klubů to uvádí.

Kdo bude ty kluby vést?

Organizačně oddíly táhnou a administrují neplacení nadšenci (90 procent z nich nejsou nijak placeni), navíc stárnou a mnohde nemají následovníky. Funkcionáři všude marně hledají své nástupce. Když vám předsedu dělá borec, co živě pamatuje začátky spartakiád, a nikdo jiný to dělat nechce, tak to je docela krize. Kdo by ale chtěl vést spolek, když je to víc o výkazech než o tom sportu? 72 procent klubů nemá koho volit, hledají, kdo se nechá ještě ukecat.

Zcela se vytratila z financování sportu myšlenka plošného sportování dětí a mládeže na nejnižší úrovni. Protože jedině při amatérském sportování se tvoří základna i pro výkonnostní sport, tam mohou vyrůst budoucí hvězdy a špičkové kluby. Základy sportovních dovedností a lásku k pohybu získávají děti v našich malých klubech. Tady se odvádí nejtěžší práce, ale finančně je to nejméně zohledňováno.

Průzkum ČUS

Data jsou z posledního průzkumu, který udělala České unie sportu (ČUS), což je střešní sportovní organizace, jejím předchůdce bylo ČSTV. Ano je to ta, kterou vedl donedávna Jansta, který aktuálně sedí ve vazbě kvůli korupční kauze Motol, to je taky realita českého sportu. A ČUS samozřejmě dlouhodobě lobbuje za více peněz do sportu, to je jejich legitimní zájem, je to dobré vědět.

Nicméně, jedině ČUS je schopna oslovit prakticky všechny kluby a oddíly v regionech a zjistit skutečný stav věcí i z malých klubů a sportovních oddílů, do tohoto průzkumu se zapojilo 2147 tělovýchovných jednot a klubů z celé republiky.

Skvělé dílčí iniciativy sportovních hvězd

Je dobré ocenit dílčí pomoc a sponzoring našich sportovních hvězd úspěšných po světě. Když Satoranský přispěje na opravu hřiště na basket, Adam Ondra lezecké stěny nebo hokejisti z NHL pomůžou nějakému turnaji dětí, je to skvělé. Ale všem je jasné, že potřebujeme systémovou změnu. Naplňovat ty hezky znějící cíle z různých koncepcí do praxe, papír snese všechno. Jinak se nám sportovní pyramida odspodu opravdu zhroutí.