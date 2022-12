David Ondráčka: Každý tady bude politický náměstek

Vláda navrhla a Parlament přijal malou novelu služebního zákona. Od ledna na ministerstvech zaniknou funkce odborných náměstků, ti budou poníženi na vrchní ředitele sekcí a budou dělat stejnou práci jako doteď. Ale hlavně na jejich místa přijdou političtí náměstci, protože se ruší omezení v počtu náměstků členů vlády.

Odhaduji, že jich nebude málo, klidně tři až čtyři na jednom úřadu, na větších rezortech i pět šest. A ministrů máme teď 17, tak se to dá vynásobit kolik jich bude. Každý významnější člen vládních stran, kdo potřebuje pozici a nemá něco zajímavého v komunálu nebo na kraji, tak bude politický náměstek. A to navenek nezní špatně, pro ně.

Politizace

Je evidentní, že tohle není reforma státní služby, ale reálně to vede k větší politizaci státní správy. A samozřejmě, že to bude něco stát. Platí sice argument, že ministr si má mít možnost přivézt několik svých lidí, aby mu pomohli realizovat jeho záměry a nestál v tom baráku (ministerstvu) sám. Ale vždy jde o míru, o počet, o systém. A tahle změna je podle mě hodně za čáru. Až Fialova vláda skončí a přijde jiná, dosadí si zase na každý úřad své lidi, a tento průplach se bude opakovat. Vracíme se prostě zase zpět, točíme se v kruhu.

Mimochodem ti současní odborní náměstci ztratí vliv, minimálně navenek. Až tito lidé přijedou třeba do Bruselu, už nebudou „Deputy-Minister“, ale nějaký „Section Chief“, kdo se tam s ním bude bavit, pošlete nám někoho z vedení, ať naše jednání má váhu.

Otevřenější přítok zvenku je fajn

Ano, součástí novely je i větší otevření přítoku nových lidí do státní služby zvenku a zrychlení výběrových řízení. A to je dobře, současný model to přehnaně betonoval jen pro lidi zevnitř, výběrka jsou strašně administrativně náročné a dlouhé. Dojde taky k systemizaci a určité redukci počtu služebních míst. Zruší se některá neobsazená místa, některá i obsazená, ale není to zásadní posun.

Zásadní reforma nebude

Vláda vybrala nového „superúředníka“, ten sedí jako náměstek na vnitru, nově se mu bude říkat nejvyšší státní tajemník, a bude moci svůj mandát na šest let opakovat. Ale proč? A jestli od nového tajemníka vzejde nějaká reformní iniciativa? Zatím nic takového neříká, chce hlavně stabilizovat.

Velká reforma se možná v zákulisí někde chystá, ale s logikou volebního cyklu se už na ni asi nedostane, nestihne se to připravit a projednat. Takže zůstane nejspíš jen u této novely. Všem politickým stranám ten systém vlastně vyhovuje, proto se nikdo nepouští do větších změn. A před dalšími volbami zase řekneme, že se něco s tou státní správou musí přece udělat.