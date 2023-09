Dalibor Martínek: Zákazem pálení listí za lepší zítřky aneb kde soudruzi udělali chybu

Pražské radní a pirátce Janě Komrskové se na zasedání rady povedlo prosadit, kromě jiného, zákaz pálení starého listí na území metropole. Možná se to na první pohled zdá jako marginálie, ale je třeba si uvědomit, že je to jen jeden krůček z mnoha na cestě města ke splnění klimatických cílů. Ty má Komrsková na starost.

V srpnu například přes radu prošel strategický plán města v oblasti cirkulární ekonomiky. Ano, Praha přechází na cirkulární ekonomiku. Kdo neví, co to je, nechť si to nastuduje. Ale buďte si jisti, že je to v souladu s klimatickými cíli. Hlavním cílem je Praha CO2 neutrální v roce 2050.

Možná si to běžný Pražan chodící do práce a z práce málo uvědomuje, ale jde o důležité otázky. Každý přece chce žít v uhlíkově neutrálním městě. Ať už je to cokoliv. Ne každý však má čas se klíčovému tématu našich životů plně věnovat. Naštěstí za nás na plnění plánů pracuje vedení města.

Lepší budoucnost nás samozřejmě musí něco stát. Kromě stovek miliard korun také odříkání, změnu návyků. Vedení už nám ukáže cestu. Je pochopitelné, že jinak než pomocí příkazů a zákazů se k cíli nedopracujeme.

Logika. Kdo by se s ní trápil

Přestože chápu veškeré to dobro, které se na nás řítí, vrtá mi v hlavě jedna věc kolem toho listí. Praha před rokem a půl naštěstí zařídila, že každý zájemce může dostat zdarma hnědou popelnici na rostlinný odpad. To je skvělé. Jenže popelnice jsou z plastu. To nevadí? Polyetylen se přece vyrábí z ropy. Nejdřív etylen, krakováním. Předtím se musí ropa destilovat. Při těchto náročných procesech je potřeba hodně energie a vzniká i odpadní plyn, který se pálí a vypouští emise CO2. A kruciš. Neřkuli, že ropa se s jistou energií musí vytěžit a do rafinérií dopravit. Vozí ji tankery spalující naftu. A sakra. Už se ani neptám, kolik CO2 vzniká výrobou potřebné energie.

Ale pryč od chemie a spalování. Další okolností je, že v Praze se hojně využívají popelnice značky SSI Schäfer. To je firma z Německa. Jsou tu i jiní dodavatelé hnědých popelnic, třeba Sulo nebo Kaiserkraft. Všechny z Německa. Takže ke splnění klimatických cílů musíme nakupovat v Německu a zhoršovat obchodní bilanci?

Zamotaní soudruzi

Aspoň nás může hřát pocit, že kouř z páleného listí nám už nebude zhoršovat vzduch ve městě. Po zákazu se všechno pěkně odveze do kompostáren nebo do bioplynek. Pokud se plyn z bioplynek bude pálit kvůli teplu, CO2 už se bude emitovat jinde a ne v Praze, takže to cíle města neohrožuje. Škoda, že Pražské služby víc nevyužívají místo kukavozů na naftu, které listí svážejí, třeba elektrický nebo vodíkový pohon. Ale na to se jistě finance také najdou, na splnění cílů máme čas.

Jo, a ty benzínové fukary, které teď služby nakoupily pro oranžovou armádu místo košťat, snad také brzo budou na elektřinu. No, je vidět, že cesta k neutralitě bude ještě trnitá.

