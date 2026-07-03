Pavel míří do Ankary navzdory vládě. Summit NATO dál provází spor s Babišem.
Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním speciálem z pražských Kbel do Ankary na summit NATO. Jeho účast potvrdila Kancelář prezidenta republiky. Cestu hlavy státu umožnilo předběžné opatření Ústavního soudu, který vládě uložil, aby prezidentovi účast na summitu zajistila. Českou delegaci ale i přes spor s Hradem povede premiér Andrej Babiš.
Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit Severoatlantické aliance. Kancelář prezidenta republiky dnes potvrdila, že před odletem je v 08:30 plánovaný briefing.
Ze stejného letiště má krátce předtím odletět také vládní speciál s delegací vedenou premiérem Andrejem Babišem. Její součástí mají být ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
Program prezidenta zatím není jasný
Hrad zatím přesný program prezidenta na summitu neupřesnil. Jisté zatím je, že neformální večeře v úterý se zúčastní předseda vlády, který vede českou delegaci, se svou manželkou.
Prezident Petr Pavel dál kritizuje vládu kvůli summitu NATO v Ankaře. Kabinet mu podle jeho slov nedal mandát, zredukoval jeho doprovod a jmenovitě určil, kdo s ním může odjet. Pavel to označil za bezprecedentní chování.
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Politika
Prezident Petr Pavel dál kritizuje vládu kvůli summitu NATO v Ankaře. Kabinet mu podle jeho slov nedal mandát, zredukoval jeho doprovod a jmenovitě určil, kdo s ním může odjet. Pavel to označil za bezprecedentní chování.
Nejasné zůstává také to, kdo za Českou republiku vystoupí ve středu na formální části summitu. Babiš při čtvrtečních interpelacích uvedl, že Česko bude na summitu mluvit jako sedmadvacáté v pořadí.
Spor mezi Hradem a vládou trvá měsíce
Spor o účast prezidenta na summitu NATO mezi vládou a Hradem trvá několik měsíců. Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil. Prezident se proto obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou.
Ústavní soud následně v předběžném opatření vládě uložil, aby hlavě státu účast na summitu umožnila. Pavel tak do Ankary odletí jako člen české delegace spolu se čtyřčlenným doprovodem. Delegaci ale povede premiér Babiš.
Prezident ve středu uvedl, že podle protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident. Vláda však trvá na tom, že českou delegaci má vést předseda vlády.
Babiš tvrdí, že summit bude hlavně o penězích
Premiér tento týden v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že letošní summit NATO bude podle něj jiný než předchozí. Zabývat se má především ekonomickými otázkami, penězi a plněním spojeneckých závazků. Na tyto oblasti podle Babiše nemá prezident vliv, protože zahraniční politiku určuje vláda.
Stejným argumentem premiér už dříve zdůvodňoval, proč kabinet prezidenta původně z delegace vyřadil. Podle Babiše mají zástupci české delegace v Ankaře obhajovat nízké výdaje na obranu a nesplněný závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Premiér také uvedl, že pokud prezident na summit poletí, poškodí tím Česko v zahraničí.