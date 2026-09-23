Džíny, které konečně sedí. Češi chtějí od AI správnou velikost, obchody vyšší tržby
Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Objednat džíny přes internet je snadné. Trefit velikost už méně. Právě v této nejistotě vidí zákazníci jeden z nejsilnějších důvodů, proč při nakupování využívat umělou inteligenci. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Zalando označuje 69 procent dotázaných za přínos AI větší jistotu při výběru velikosti. Téměř stejně důležitá je úspora času, kterou oceňuje 68 procent respondentů.
Výsledky zveřejněné v září ovšem zachycují postoje z konce loňského roku. Průzkum proběhl od 27. listopadu do 8. prosince 2025 a zúčastnilo se ho 1511 lidí ve věku 18 až 70 let.
Méně hledání, více jistoty
Pomoc se sestavováním a kombinováním outfitů oceňuje 61 procent dotázaných. Mezi spotřebiteli otevřenými AI mají největší ohlas personalizované nabídky, které zajímají 51 procent z nich, a doporučení podle předchozích nákupů se 42 procenty. Virtuální zkušební kabinku označuje za důležitého pomocníka 35 procent této skupiny.
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„Češi při nakupování nehledají AI jako takovou. Zajímá je hlavně to, jestli jim technologie skutečně pomůže, například vybrat správnou velikost, ušetřit čas nebo najít relevantnější produkty,“ říká Aleksandra Adrian, tisková mluvčí Zalanda pro střední a východní Evropu.
Podle průzkumu využívají nástroje doporučující velikost zhruba dvě třetiny Čechů nakupujících módu online. Časté používání některých AI funkcí, například vyhledávání podle obrázku nebo doporučení střihu, uvádí 24 procent respondentů. Jednotlivá čísla popisují různé otázky a intenzitu používání: příležitostná pomoc s velikostí ještě neznamená, že zákazník zapojuje AI do každého nákupu.
Virtuální kabinka má omezit cestování balíků
Zalando propojuje doporučování velikostí s virtuální zkušební kabinkou. Zákazníkovi vytvoří podle tělesných rozměrů 3D avatara, na němž může porovnávat, jak by mu seděly různé velikosti stejného oblečení.
Firma uvádí, že při pilotních testech virtuální kabinky klesla míra vracení zboží až o 40 procent. Jde však o výsledky omezených testů, nikoli o plošný pokles vratek na celé platformě. V červnu Zalando oznámilo, že chce službu během roku 2026 rozšířit a nabídnout pro ni širší sortiment.
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„Naší ambicí je pomoci lidem nakupujícím online najít správně padnoucí oblečení hned napoprvé,“ uvedla Pelin Anli Bedirhanoglu, která v Zalandu vede oblast velikostí a střihů.
Pro obchodníka má taková technologie význam i po zaplacení objednávky. Každá odvrácená vratka znamená o zásilku zpět méně. Data o problematických střizích navíc mohou značkám ukázat, u kterých výrobků se potíže opakují a kde jejich velikostní tabulky neodpovídají zkušenosti zákazníků.
Amazon: AI už nejen radí, ale i hlídá cenu
Ještě dál posouvá nákupní asistenci Amazon. V květnu 2026 představil americkým zákazníkům Alexa for Shopping, která propojuje dosavadního nákupního pomocníka Rufus s Alexou+. Vedle porovnávání výrobků nabízí sledování cen, sestavování košíku či automatický nákup při dosažení zadané ceny.
Zákazník například může požádat, aby asistent přidal opalovací krém do košíku, pokud zlevní pod deset dolarů a v posledních dvou měsících ho nekupoval. Amazon tím propojuje aktuální nabídku s historií nákupů a konkrétními podmínkami uživatele.
„Ať už porovnáváte produkty, sledujete pokles ceny, nebo pokračujete v průzkumu, který jste začali včera, nemusíte začínat znovu,“ uvedl k nové službě Rajiv Mehta, viceprezident Amazonu pro konverzační nakupování.
Že nejde jen o doplňkovou funkci, naznačují firemní výsledky. Amazon uvedl, že Rufus v roce 2025 využilo přes 300 milionů zákazníků. Přisoudil mu také přírůstek tržeb odpovídající téměř 12 miliardám dolarů v přepočtu na roční tempo. Jde o vlastní vyhodnocení firmy, nikoli o nezávisle změřený účinek AI na nákupní chování.
Walmart chce zákazníka zachytit už při plánování
Walmart nasadil v červnu 2025 asistenta Sparky, který shrnuje recenze, porovnává produkty a doporučuje zboží podle příležitosti. Zákazník se například může zeptat na počasí v místě plánovaného výletu na pláž a navázat výběrem vhodného oblečení.
V lednu 2026 řetězec s Googlem oznámil také plán propojit nabídku Walmartu a Sam’s Clubu s aplikací Gemini. Popsaný model počítá například s tím, že se při rozhovoru o vybavení na kempování objeví relevantní zboží. Po propojení účtů mají doporučení využívat i předchozí nákupy zákazníka.
„Přechod od tradičního vyhledávání na webu či v aplikaci k obchodování vedenému agenty představuje další velkou evoluci maloobchodu,“ uvedl při oznámení spolupráce John Furner za Walmart.
Pro maloobchod z toho plyne důležitý posun: o zákazníka se soutěží už ve chvíli, kdy teprve popisuje svůj problém nebo plán. Výběr konkrétního výrobku může přijít až jako výsledek rozhovoru s asistentem.
Doporučení potřebuje i důvěru
Rostoucí vliv chatbotů ale otevírá otázku spolehlivosti jejich odpovědí. Podle Reuters vyzvali 17. září američtí senátoři Tammy Baldwinová a Rick Scott regulátora FTC, aby prověřil nákupní asistenty Amazonu a Walmartu kvůli podezření na zavádějící informace o americkém původu zboží. Jde o podnět k prověření, nikoli o závěr úřadu.
Amazon odmítl, že by informace o původu úmyslně zatajoval. Uvedl, že zákazníky kvůli přesnosti odkazuje na produktové stránky. Walmart na dotaz Reuters bezprostředně nereagoval.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.