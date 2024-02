Dalibor Martínek: Rodiče nemohou přihlásit děti na střední školu. Vláda by měla digitalizaci zabalit, dělá průšvih za průšvihem

Nový, revoluční systém přihlášek na střední školy s objevným názvem DiPSy selhal hned první den, kdy měl začít fungovat. Jaké to překvapení. Od prvního února se měli přes zcela nový elektronický systém, což má být další krok k české digitalizaci, přihlašovat žáci, prostřednictvím rodičů, na střední školy. Dosud systém fungoval pomocí papírových přihlášek. To však byl systém zastaralý, takže nastoupila digitalizace. A hned první den klekla.

Měl to být přínos české vlády k lepším zítřkům naší země. DiPSy nefungoval (nebo nefungovala?) ani druhý den. A nikdo neví, kdy vlastně bude fungovat. Rodiče netuší, na jakou střední školu se jejich dítě dostane.

Někdo se nyní možná modlí, aby systém vůbec začal fungovat. Modlí se určitě rodiče, protože byli bez své vůle nahnáni do systému, o který nežádali. Chtějí jen dostat dítě na střední školu. Nic víc, nic méně. Hodně modlit by se měli ajťáci, kteří všechno zmastili. A neméně málo by se měli modlit lidé ze státní sféry, ministr školství Bek, a také šéf příspěvkové organizace ministerstva školství Cermat Miroslav Krejčí. Což je údajně expert na kybernetickou bezpečnost. To jsou lidé, kteří systém implementují, ale evidentně jsou v tom absolutní amatéři.

Bek se ovšem nijak nemodlí. Vydal pouze nejapné a pohrdlivé prohlášení, podle kterého jde jen o jakýsi „technický problém“. Prý příští týden, podle toho, jestli se přihlašování rozběhne, nebo ne, odloží datum přihlášek na střední školy o pár dní. Vynese ministerský výnos, něco na způsob ruského gubernátora. Z Cermatu vypadla v pátek dopoledne obdobně arogantní odpověď, a sice, že se elektronický systém nadále testuje.

Bohorovnost úřadů a ministra školství nezná mezí. Proč je Bek premiérem Fialou neustále držen ve funkci, to normálnímu člověku hlava nebere. Dovést svůj úřad k takto fatálnímu selhání a ani se pořádně rodičům a žákům neomluvit, naopak je mentorovat ve smyslu, že si mají počkat, to je nová úroveň vztahu politiků a občanů.

Výmluvy, samé výmluvy

Co se týká technického řešení, které evidentně selhalo. Normální experti na IT, ne ti pověření ministerstvem, a čert ví, kde je státní úřad bere, mají jasno. Je to totální selhání. „Základem každého úspěšného spuštění aplikace je její postupné ladění v průběhu vývoje,“ říká například Filip Kirschner, spoluzakladatel společnosti Applifting. Podobný názor mají ajťáci napříč trhem. Jak to, že to ti ve službách státní sféry dokáží takto zmatlat? Jak to, že je nikdo konkrétní nedohlíží, že není systém odzkoušený, že za něj nikdo neručí? A nakonec ministr plácne, že se stala chybička.

Asi by se nikdo extra nevozil po úřednících a ajťácích, kdyby to bylo ojedinělé selhání. Každý asi chápe, že systémy jsou složité a chyba se může stát. Jenže je jaksi podezřelé, že jakmile jde o státní projekt, je tam jedna chyba za druhou. Je to jen pár dnů, kdy se měl rozběhnout podobný státní e-projekt, a sice eDoklad. Aplikace, která má přenést identitu občana do elektronické sféry. Světe div se, i tento systém v době svého nasazení do provozu selhal. Podle Ivana Bartoše, který má tento projekt na triku, měly na výpadky vliv „i problémy cloudových technologií Azure od Microsoftu.“

Koho takové výmluvy mají zajímat? Když stát léta za velké peníze připravuje nějaký moderní, do budoucnosti nás přesunující projekt, tak ten by prostě měl fungovat. Nechceme poslouchat výmluvy toho či ono ministra, proč věci nefungují. Peněz si stát bere dost, dokonce nyní zvyšuje daně. Tak je přece logické, že lidé, pro které tady stát je, očekávají funkční systémy. Těch se ovšem nedočkáváme. Máme být trpěliví? Zkusit přihlásit dítě na střední až po víkendu, až si ajťáci zapnou a vypnou systém?

Nebo by se možná raději měla vláda vykašlat na celou svou digitalizaci, o které ráda mluví, ale které evidentně není schopná. Mimochodem, kde je digitalizace stavebního řízení? To je otázka opět na ministra Bartoše, mága digitalizace v Česku. Odpověď je opět prostá. Není nikde. A měla být už začátkem tohoto roku. Průšvih v IT za průšvihem.

