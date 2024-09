Dalibor Martínek: České děti se staly oběťmi hybridní války

Kdyby někdo pořád nevěděl, co je to hybridní válka, ať si promne oči. Školáci ve stovkách českých škol museli od začátku školního roku vyklidit třídy a vyběhnout někam bokem, aby se vyhnuli případné explozi bomby. Takovým útokem hrozí neznámý agresor přes e-mail. Ředitel(ka) školy nemá v případě tak závažné výhrůžky jinou možnost než přerušit výuku, vyhnat žáky pryč a volat policii. A rodiče.

To se nám s počátkem nového školního roku děje. Jde o stovky e-mailů, posílaných pro laika nějakým záhadným způsobem. Podle některých informací přicházejí výhrůžky odněkud z Ukrajiny. Server iDnes.cz k tomu přináší zprávu, že původcem je obyvatel Ukrajiny, který nesnáší Čechy, Slováky, a překvapivě taká Ukrajince. „Nesnáším Čechy a Slováky. Další výhrůžky přijdou zítra. Chci, aby v zimě museli děti vyhnat na mráz,“ cituje server údajného iniciátora celé situace. Možná nějaký Rus?

Ať už je iniciátorem kdokoliv, důsledkem jeho aktivity je, že desítky tisíc rodičů se musí omluvit v práci a běžet pro své děti, vyvržené v rámci předběžných opatření před budovu školy. To už je celkem zásah do českého hospodářství, když tolik lidí nemůže pracovat.

Logicky je dalším důsledkem, že děti mezitím nemohou studovat. Což se asi většině dětí zamlouvá.

Maniak zaměstnává policii

Stovky policejních hlídek musejí prohledávat školní chodby. Další důsledek akce jednoho, jak se údajně označuje, Maniaka. Možná se po školách policisté jen tak projdou po chodbách, protože asi každý tuší, že hrozba bombovým útokem je falešná. Je to jen jakýsi způsob obtěžování, nátlaku. Nicméně, jsou to hodiny práce policistů, které také musí někdo zaplatit.

Hloupý e-mailový útok na školy není jen obyčejná planá hrozba nějakého úchyla, která zaměstná policejní hlídku. Někoho, kdo se kochá, jak se o něm mluví v médiích. Tady už je společenský dopad větší.

Řadu let se tady bavíme o hybridní válce, o kybernetických hrozbách, bezpečnosti webového prostoru, o dezinformacích. Premiér Fiala dokonce ustanovil šéfa sekce odpovědného za boj proti dezinformacím. Ale najednou se tady objeví „někdo“, kdo paralyzuje prostřednictvím primitivních e-mailových hrozeb české školy, a stát neví co s tím?

Policie, jak praví na svých stránkách, sleduje od roku 2011 počet trestných činů spáchaných v kyberprostoru (zejm. v síti Internet). Ta závorka, to je skutečně citace ze stránek policie ČR. Takže, co policisté zjistili? „V uvedeném období je zaznamenán trend setrvalého nárůstu evidovaných případů kybernetické kriminality.“

Ha, takže víme, o co jde. Ale co s tím? Nemá stát dost prostředků na to, aby zaplatil pár lidí, kteří se v kyberprostoru vyznají? Nejsou takoví experti tabulkově zařaditelní? Při schodku státního rozpočtu přes dvě stě miliard korun by se dalo čekat, že se nějaká koruna na počítačového experta, který zjistí, kdo vyhrožuje českým školám bombami, najde. Zdá se, že se peníze ani expert nenašli. Místo toho po městech pojíždějí policejní hlídky, pořádají se manévry a rodiče dětí musejí chodit pro „ohrožené“ děti místo do práce.