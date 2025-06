Dalibor Martínek: Kocourkov. Místo Blažka vám dáme Dukovany

Společnost Elektrárna Dukovany dvě, která má na starosti jaderný tendr, podepsala s korejskou firmou KHNP finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. To je trochu překvapivá informace vzhledem k tomu, že brněnský krajský soud na začátku května vydal opatření, že smlouva nemá být podepsána.

Takže uplyne jeden měsíc, a rozhodnutí důležitého soudu není platné? To je trochu podivné, na to, že žijeme v právní zemi.

Jeden soud rozhodne tak, jiný o pár dní jinak. To je právní stát? Kde je měřítko, podle kterého se máme řídit? Podle kterého žít. Jednou soud řekne takto, podruhé opačně. To je, s prominutím, Mongolsko. Omlouvám se Mongolsku. Je to tak vzdálená země, o které tady v Evropě skoro nic nevíme, že mi ten příměr přišel na jazyk. Patrně i tam probíhá trestní řízení lépe než v Česku. Podle předvídatelných pravidel.

Zpět k Dukovanům. Nejvyšší správní soud zrušil na základě kasačních stížností předběžné opatření, které zakazovalo podepsat smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech. Opatření vydal na začátku května Krajský soud v Brně. Zní to trochu kostrbatě.

Prostě jeden soud vydal opatření, kvůli kterému se málem položila vláda. Tedy, že se nebude stavět v Dukovanech další kus jaderné elektrárny. Kontrakt za 400 nepředstavitelných miliard. Pár týdnů na to jiný důležitý soud rozhodnutí prvního důležitého soudu neguje.

Jak se v souboji českých soudů vyznat?

Každý soudce jistě jednal podle práva. Měl vytištěné podklady. Soudci mají rádi vytištěné podklady. Prostudovali si je, potom nějak rozhodli, nechali zaprotokolovat.

O tom, jak funguje české soudnictví, kdy soudci chtějí stále více peněz, ale lhůty jejich rozhodnutí jsou čím dál delší, lze s úspěchem pochybovat. Nyní, když šlo o „vládní“ kauzu, byly najednou soudy neskutečně rychlé. Jak je to možné? Soudci se nad touto poznámkou budou smát pod fousy. Soudkyně pod nefousy.

Je tu druhá rovina celé kauzy. Pro vládu byla zakázka na Dukovany pilotním projektem. Na kterém se chtěla předvést. „Nějací soudci“ jí do toho hodili vidle. Teď už s tím vláda nic neudělá. Evidentně napnula energii, aby v době, kdy se vyvalil průšvih s machinacemi bývalého ministra spravedlnosti Blažka, před volbami doručila aspoň nějaký výsledek. Takže teď se nebudeme bavit o Blažkovi, o podivném fungování vlády, obchodování s bitcoiny, kamarádíčkováním. Máme se bavit o tom, že vláda všem útrapám navzdory doručila výstavbu nových energetických zdrojů.

