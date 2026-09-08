Toxický koktejl pod Šumavou. Sanace bývalého vojenského prostoru potrvá téměř dva roky
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Při průzkumu v národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun s DPH. Území zabezpečila policie, uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
„Tohle jsou látky, které kdyby na tom daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, tak by společně mohly vytvořit podpůrný mechanismus pro ten koktejl, čímž by vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu,“ uvedl Červený.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
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Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Navázal tak na to, že poslanec Filip Turek (za Motoristy) nejprve v pondělí uvedl, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn yperit. Později řekl, že uniká fosgen. A večer na sociální síti napsal, že jde o látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen.
Červený uvedl, že průzkum se v lokalitě uskutečnil už v roce 2023 a bývalé vedení ministerstva životního prostředí od sanační firmy Dekonta dostalo informace, jaké nebezpečné látky se tam nacházejí a jaké území je zasaženo. Podle Červeného ale tehdejší vedení MŽP nekonalo. Červený odmítl podezření, že se věcí nyní zabývá proto, že v sanační firmě Dekonta působila jeho stranická kolegyně Klára Sovová, která nyní za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku.
Hladík verzi Červeného odmítá
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) Červeného verzi odmítá. Tvrdí, že v roce 2023 byl informován o propadlém stropu bunkru a následné sanaci, kterou zadala Správa Národního parku Šumava. Žádné informace o tom, že by bylo nutné v lokalitě podniknout další kroky, podle svých slov nedostal. O dva roky později pak ministerstvo získalo nové poznatky o stavu území a předalo je ministerstvu obrany kvůli případné finanční spoluúčasti na sanaci.
Hladík nyní požaduje, aby Červený zveřejnil závěrečnou zprávu společnosti Dekonta, která byla letos v červnu pověřena dalším průzkumem lokality. Podle bývalého ministra dostala zakázku za 3,2 milionu korun bez výběrového řízení. „Je třeba, aby ministr Červený zveřejnil závěrečnou zprávu Dekonty, aby ji mohli prověřit odborníci na chemické látky. Musí také sdělit, jakým způsobem bude oblast sanována a z jakých rozpočtů,“ řekl Hladík. Zároveň tvrdí, že v lokalitě „určitě nejsou žádné bojové látky“.
Hladík také připomněl, že ještě na konci dubna letošního roku se uskutečnila schůzka ministerstev životního prostředí a obrany, na které se jejich zástupci podle něj shodli, že v oblasti není vizuálně nic nebezpečného. „Nechci to nijak zlehčovat, určitě je třeba tu dekontaminaci provést. Nicméně takových lokalit se starou ekologickou zátěží jsou v Česku stovky,“ dodal.
Do sporu vstoupil také bývalý Hladíkův náměstek Tomáš Tesař (TOP 09). Podle něj na možnost nedůsledné starší sanace upozornil zástupce společnosti Dekonta. Tesař následně požádal ředitele Národního parku Šumava, aby se aktuální stav lokality ověřil. „NP Šumava pak uzavřel s Dekontou smlouvu, na jejímž základě tato společnost provedla odborný průzkum území včetně sond a odebrání vzorků, včetně v zemi uložených nádob na uchování vojenských bojových látek a jejich odvozu,“ uvedl.
Červený nechtěl upřesnit, kde přesně se zasažené území nachází. Podle ministra ale hrozí místním obyvatelům nebezpečí, protože některé sudy zrezivěly a chemické látky z nich začaly unikat. V případě požáru by podle ministra mohl nastat výbuch.
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Sanace začne v září
Červený také řekl, že o situaci bude v pondělí informovat vládu. První etapa sanace, kdy budou odvezeny nádoby s chemikáliemi, by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Pokračovat se bude na jaře mimo jiné odvážením kontaminované zeminy a průzkumem spodních vod.
Náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD) uvedl, že resort už sice nemá k zasaženým pozemkům v bývalém výcvikovém prostoru Dobrá Voda žádné vlastnické právo, ale bude se na sanaci podílet. Vojenský výcvikový prostor tam byl zrušen v roce 1991. Podle Vícha má kontaminované území rozlohu asi dvou fotbalových hřišť.
Nález kontaminované zeminy a chemikálií na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. „Návštěvníci se nemusí obávat jakýchkoliv omezení. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění,“ uvedl.