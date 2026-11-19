Vojtěch Olbrecht: Koruně hrozí, že ji převálcují digitální dolary. ČNB už zbrojí
Česká koruna má před sebou soupeře, na kterého dosavadní pravidla finančního světa nemusí stačit. Digitální aktiva a dolarové stablecoiny mění způsob, jakým se obchoduje a převádějí peníze. Česká národní banka proto poprvé otestovala vlastní tokenizované dluhopisy. Podle ekonoma Vojtěcha Olbrechta přitom nejde jen o technologický experiment. Ve hře je budoucí postavení koruny v globálním finančním systému.
„Česká národní banka vydala dluhopisy na DLT.“ To je něco, co zaujme nejspíš opravdu jen finanční nerdy. Málokdy se totiž běžný člověk zajímá o útroby toho, jak fungují toky peněz mezi komerčními a centrálními bankami, případně mezi státy. Tahle zpráva si však pozornost zaslouží. A to i od těch, kdo běžně neřeší, na jakých systémech tyto penězovody stojí. Jde totiž o to, v jakých penězích se bude za pár let obchodovat a zda mezi nimi bude i koruna.
Nenápadný experiment, který může rozhodnout o budoucnosti koruny
ČNB v říjnu a listopadu poprvé vydala své dluhopisy v podobě tokenů. Vyzkoušela si na nich nákup, prodej i repo operace. Všechny procesy běžely na infrastruktuře Centrálního depozitáře cenných papírů a obchody se vypořádaly téměř okamžitě. Jeden dluhopis měl hodnotu 10 000 korun, šlo tedy jen o test.
O tokenizaci se v poslední době mluví čím dál častěji. Je to mimo jiné i proto, že tu máme technologii, která to umožňuje, a zároveň proto, že systémy, na nichž finančnictví stojí, jsou často desítky let staré. Distribuovaný registr (distributed ledger technology, DLT) je síť propojených, ovšem samostatných uzlů, které vedou jednu sdílenou účetní knihu, místo aby se vše točilo kolem jednoho serveru. DLT je širší technologický pojem, pod který spadá také blockchain, na němž stojí například bitcoin.
Tokenizace, tedy digitální zachycení finančního aktiva prostřednictvím tokenu na DLT nebo blockchainu, může výrazně zvýšit efektivitu celého systému. Převody malých částek mezi účty v Česku dnes díky okamžitým platbám probíhají během pár vteřin. U cenných papírů, větších částek nebo plateb do zahraničí to tak ovšem vždy není. Vypořádání obchodu s akcií nebo dluhopisem trvá běžně jeden až dva dny, o víkendu se v tradičních vypořádacích systémech zpravidla nevypořádává vůbec a celý proces může být nákladný. Tokenizovaná aktiva mohou umožnit rychlé vypořádání prakticky kdykoli a při nižších nákladech.
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ČNB se do těchto aktivit nepouští jen tak. Moc dobře ví, že inovace jsou potřeba i ve finančnictví. Sama říká, že chce, aby se s korunovými aktivy obchodovalo jednodušeji než třeba s německými státními dluhopisy, a aby tak koruna zůstala relevantní v digitálním světě. A není zdaleka jediná, kdo se něčím takovým zabývá. Centrální banky po celém světě řeší, jak si ve světě plném konkurentů bankovního systému zajistit své místo.
Kryptoměny a stablecoiny mění pravidla. Centrální banky nechtějí zůstat pozadu
Není to totiž poprvé, co soukromé alternativy konkurují bankám a jejich penězům. Fondy peněžního trhu vznikly v 70. letech jako alternativa k bankovním vkladům kvůli regulaci bankovních úroků. Private credit zase prudce posílil po krizi v roce 2008, kdy regulace bankám omezila možnost půjčovat rizikovějším klientům, a do jisté míry je nahradil. A opomenout nemůžeme ani kryptoměny, u kterých je jedním z cílů vytvořit peníze nezávislé na centrálních bankách.
Kryptoměny jsou obchodovatelné nepřetržitě, globálně dostupné, transakce lze často vypořádat rychle a v některých případech také levněji než tradiční bankovní převody. I díky tomu začaly v některých oblastech konkurovat tradičním státním, takzvaným fiat měnám, jako jsou koruna, euro nebo dolar. Významnou roli mohou hrát například v zemích s velmi nestabilní domácí měnou.
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Centrální banky, které mají klíčovou úlohu při provádění měnové politiky, proto pochopily, že musí jednat. Každá však jedná jinak. Čínská centrální banka od roku 2021 testuje vlastní digitální měnu. Evropská centrální banka připravuje digitální euro s plánovaným testováním od příštího roku. Spojené státy jdou jinou cestou a podporují soukromé instituce v tom, aby vydávaly stablecoiny navázané na dolar. Jde o soukromé tokeny na blockchainu, jejichž hodnota je navázána na určité aktivum či měnu, nejčastěji právě americký dolar. Tím vlastně upevňují roli dolaru ve světové ekonomice, protože dokážou dolary distribuovat mnohem efektivněji. Vydavatelé stablecoinů krytých americkými státními dluhopisy navíc vytvářejí poptávku po těchto cenných papírech. To pro americkou vládu nemusí být úplně špatný obchod.
Když na digitálním trhu nebude koruna, její místo může zabrat dolar
Pokud se akcie a dluhopisy budou obchodovat jako tokeny, musí být na příslušné infrastruktuře dostupné také peníze, kterými se za ně zaplatí. A když tam nebude koruna, bude tam něco jiného. Pro malou měnu, jako je koruna, tak existuje riziko, že ostatní měny budou pohodlnější na používání a ona sama ztratí na významu, pokud se bude využívat například jen k menším transakcím. Navíc ČNB říká, že chce, aby jádro vypořádání stálo na penězích centrální banky, ne na soukromých stablecoinech. Kdyby zaspala dobu, její místo by zabral někdo jiný.
Pro investory se zatím nic nemění. Rozhoduje se ale o příštích deseti letech
Pro investora se dnes nemění nic. ETF, fondy i dluhopisy fungují stejně jako minulý týden. V horizontu příštích deseti let však tokenizace může přinést třeba okamžité vypořádání obchodů, obchodování o víkendu a nižší náklady. Jestli se to bude dít v korunách, nebo v dolarech, se rozhoduje už teď.
Autor: Vojtěch Olbrecht, hlavní ekonom investiční platformy Investona
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