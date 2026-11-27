Dalibor Martínek: Babiš se tváří, že bojuje za Česko. Ve skutečnosti dělá zemi ostudu
Na summitu EU se debatovalo o rozpočtu na roky 2028 až 2034. Česko chce víc peněz, Babiš za své požadavky bojuje jako lev. Zatím nebylo nic schválené. Naopak byla odsouhlasena půjčka Ukrajině ve výši 45 miliard eur. Česko se patrně jako jedna ze tří zemí neúčastní. Peníze chceme, solidaritu nedáme.
Andrej Babiš před summitem jasně řekl, že nesouhlasí se snížením plateb z Evropské unie pro Česko v příštím rozpočtovém období. Stejně jasně řekl, že se Česko nemá podílet na půjčce Ukrajině. Potřebujeme prý stavět dálnice a nemocnice, ne podporovat válku.
Premiér se před českými voliči tváří jako bojovník za národní zájmy. Jaksi zapomíná, že je v našem národním zájmu být respektovaným a spolehlivým členem Evropské unie. Co jiného máme? Akorát Rusy za humny.
Pekárna Penam z Agrofertu dostala 100 milionů korun na linku, která měla přinést nový způsob výroby toustového chleba. Evropská unie odmítla dotaci Česku proplatit a ministerstvo průmyslu propáslo lhůtu, kdy mohlo peníze žádat zpět. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si kauzu vymysleli v Bruselu. K tomu, proč jeho ministr vymáhání zastavil, se nevyjádřil.
Sto milionů na toustový chléb zaplatil stát. Havlíčkův úřad je přestal vymáhat, Babiš mluví o „bruselské účelovce“
Politika
Pekárna Penam z Agrofertu dostala 100 milionů korun na linku, která měla přinést nový způsob výroby toustového chleba. Evropská unie odmítla dotaci Česku proplatit a ministerstvo průmyslu propáslo lhůtu, kdy mohlo peníze žádat zpět. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si kauzu vymysleli v Bruselu. K tomu, proč jeho ministr vymáhání zastavil, se nevyjádřil.
Babiš chce peníze z evropských fondů, ale sám nic nenabízí. Aby udržel vládní koalici pohromadě a nenaštval svého koaličního partnera, českého nacionalistu Tomia Okamuru, nedá na Ukrajinu ani korunu.
Na evropské scéně si přitom počíná jako politický matador. Před kamerami si rád potřese rukou s předsedou Evropské rady Antóniem Costou nebo se obejme s Macronem. Doma nám pak bude vykládat, s kým vším se zná. Když ale přijde na věc, Babiš nás na mapě Evropy zase posune na východ. Proti půjčce Ukrajině se podle všeho postavily tři země – Česko, Slovensko a Maďarsko. O peníze přitom sotva jde. Český podíl na půjčce by byl malý a země by ho zvládla.
Brát a nic nedávat
Mnohem horší je, že Babiš dělá z Česka partnera, na jehož solidaritu se ostatní nemohou spolehnout. To se nám vrátí už při vyjednávání o evropském rozpočtu. Jak chceme ostatní přesvědčit, aby nám přidali, když sami nedáme nic? Babiš si počíná spíš jako koňský handlíř než jako protřelý diplomat.
Studenti a senioři by od 1. července 2027 mohli za jízdenku s plnou cenou 200 korun zaplatit jen 50 korun. Dnes je vyjde na stovku. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zvýšit slevu na jízdné z 50 na 75 procent. Na půl roku vyšších slev navrhuje převést dopravcům přes ministerstvo dopravy 1,6 miliardy korun z peněz určených na výplatu důchodů.
Slevy na jízdné pro studenty a seniory chce Babiš zvýšit na 75 procent
Politika
Studenti a senioři by od 1. července 2027 mohli za jízdenku s plnou cenou 200 korun zaplatit jen 50 korun. Dnes je vyjde na stovku. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zvýšit slevu na jízdné z 50 na 75 procent. Na půl roku vyšších slev navrhuje převést dopravcům přes ministerstvo dopravy 1,6 miliardy korun z peněz určených na výplatu důchodů.
Jednání o rozpočtu se nikam neposunulo. Pro německého kancléře Merze je návrh stejně nepřijatelný jako pro Babiše. Jenže Merz chce osekat výdaje, protože nechce Evropu na dluh. Babiš chce pro Česko víc peněz. Evropský dluh ho nezajímá.
Babiš hraje divadlo pro domácí voliče. Podívejte, jak za vás bojuji. Nikomu nedám nic zadarmo. Chci mír, chci dostavět dálnice. Doma to možná zabere. Možná to dokonce myslí vážně. Ať tak či onak, na evropské scéně dělá Česku ostudu. Až Babiš skončí, pověst spolehlivého partnera si budeme muset získat zpátky. To může trvat roky.