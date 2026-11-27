Sto milionů na toustový chléb zaplatil stát. Havlíčkův úřad je přestal vymáhat, Babiš mluví o „bruselské účelovce“
Pekárna Penam z Agrofertu dostala 100 milionů korun na linku, která měla přinést nový způsob výroby toustového chleba. Evropská unie odmítla dotaci Česku proplatit a ministerstvo průmyslu propáslo lhůtu, kdy mohlo peníze žádat zpět. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si kauzu vymysleli v Bruselu. K tomu, proč jeho ministr vymáhání zastavil, se nevyjádřil.
„Je to klasika, je to jenom zase účelovka, jak poškozovat moji bývalou firmu,“ řekl Babiš po mimořádném summitu Evropské unie. Reagoval na zjištění serveru iRozhlas.cz, který získal březnové usnesení ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad v něm vysvětluje, že řízení o odebrání dotace zahájil až po uplynutí čtyřleté lhůty. Karel Havlíček (ANO) vedl ministerstvo v době, kdy úředníci řízení zahájili, i letos, kdy ho zastavili.
Nová linka, známá technologie
Pekárna Zelená louka ze skupiny Penam získala dotaci v roce 2018. Podmínkou byla inovace. Když ale evropští auditoři projekt prověřili, došli k závěru, že pekárna použila technologii, která už na trhu existovala. Evropská komise proto odmítla výdaj proplatit. V té chvíli už měla pekárna peníze na účtu. Česko totiž evropské dotace nejprve vyplácí ze svého a teprve potom žádá Brusel o proplacení.
Sto milionů korun na lepší toast Penamu ze skupiny Agrofert zaplatil český stát. Brusel dotaci odmítl proplatit a Havlíčkův resort ji začal vymáhat příliš pozdě. Nyní řízení zastavil. Piráti chtějí nechat postup ministerstva průmyslu a obchodu prověřit evropským žalobcem.
Lepší toasty Penamu zaplatil stát. Stomilionovou dotaci už vymáhat nebude
Zprávy z firem
Sto milionů korun na lepší toast Penamu ze skupiny Agrofert zaplatil český stát. Brusel dotaci odmítl proplatit a Havlíčkův resort ji začal vymáhat příliš pozdě. Nyní řízení zastavil. Piráti chtějí nechat postup ministerstva průmyslu a obchodu prověřit evropským žalobcem.
O tom, zda se peníze ještě mohou vrátit do českého rozpočtu, může rozhodnout trestní soud. Pekárna a dva její bývalí manažeři čelí obžalobě z dotačního podvodu. Podle žalobce uvedli nepravdivé informace, aby firma na podporu dosáhla. Všichni obžalovaní vinu odmítají a Agrofert trvá na tom, že pekárna měla na peníze nárok.
Proč úřad lhůtu zmeškal? Opozice chce vysvětlení
Piráti mají podezření, že úřad nechal lhůtu uplynout záměrně, a chtějí se obrátit na evropského žalobce. Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že jeho strana požádá o prověření Nejvyšší kontrolní úřad a vysvětlení bude chtít také přímo od Havlíčka. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel hodlá kvůli rozhodnutí ministerstva oslovit premiéra.
Čapí hnízdo a Olma. Dva další spory o dotace
Zatímco v případu pekárny se soud zabývá jednáním firmy a jejích někdejších manažerů, v kauze Čapí hnízdo čelí obžalobě přímo Babiš. Šlo o téměř 50 milionů korun určených malým a středním podnikům. Podle Vrchního soudu v Praze se Farma Čapí hnízdo při žádosti vydávala za malý podnik, přestože byla finančně i personálně závislá na Agrofertu. Sněmovna letos v březnu Babiše nevydala ke stíhání, řízení proti němu je proto přerušené. Europoslankyni Janě Nagyové (ANO) vrchní soud v srpnu pravomocně potvrdil tříletý podmíněný trest a peněžitý trest půl milionu korun. na modernizaci výroby mléčných specialit. Státní zemědělský intervenční fond její žádost kvůli Babišovu střetu zájmů přestal vyřizovat. Mlékárna se bránila u soudů, její kasační stížnost ale Nejvyšší správní soud zamítl.
Byznys roste, konečný účet ale skončil hluboko v červených číslech. SynBiol premiéra Andreje Babiše loni zvýšil tržby o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Přesto skončil v téměř půlmiliardové ztrátě. Výrazně narostly také bankovní úvěry skupiny. Za prudkým zhoršením hospodářského výsledku ovšem z velké části stojí účetní operace související s konsolidací skupiny.
Babišův SynBiol skončil téměř půl miliardy v minusu
Zprávy z firem
Byznys roste, konečný účet ale skončil hluboko v červených číslech. SynBiol premiéra Andreje Babiše loni zvýšil tržby o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Přesto skončil v téměř půlmiliardové ztrátě. Výrazně narostly také bankovní úvěry skupiny. Za prudkým zhoršením hospodářského výsledku ovšem z velké části stojí účetní operace související s konsolidací skupiny.
Otázka Babišova vztahu k holdingu zůstává otevřená i po letošním únoru, kdy premiér vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Babiš tvrdí, že tím svůj střet zájmů vyřešil. Evropská komise má výhrady mimo jiné proto, že mezi potenciální příjemce peněz z fondu patří jeho děti.