Akcie ukrajinských firem nečekaně prudce rostou. Rusové totiž v panice vyklízejí bojiště

Akcie ukrajinských firem v pondělí nečekaně prudce rostou. Akciovým investorům vhání optimismus do žil víkendový postup ukrajinských vojsk. Kritické, nebývalé selhání vojsk ruských, které jej způsobilo, může být totiž známkou hlubších problémů Putinovy armády.

Reklama

O víkendu se objevila také kritika samotného Putinova režimu z okruhů, které mu dosud byly plně oddány, například z řad některých bývalých politiků, dokonce poslanců Dumy, proruských blogerů a různých propagandistů, kteří se válečné a vojenské problematice věnují.

Investoři do ukrajinských sází na to, že by víkendový vývoj mohl znamenat zlepšení situace na bojišti z pohledu právě vojsk ukrajinských, a nakonec vést k výsledku, který bude pro ukrajinskou ekonomiku příznivější, než se dosud zdálo. Nutno však říct, že investoři po celém světě mají obecně sklony reagovat na nečekaně příznivé zprávy bezprostředně přehnaně. A přeceňovat je. Stejně jako jsou zbytečně moc pesimističtí, když se objeví naopak nečekaně negativní novina.

Přijeďte do Ruska, uvidíte, jak vám lžou, láká turisty mluvčí Kremlu Politika Kreml prý nebude oplácet Evropské unii, která ztížila cesty Rusům do Evropy, stejnou mincí. Celé to je ale typická propaganda. nst Přečíst článek

Každopádně ukrajinský zemědělský producent Kernel, jenž se specializuje do dodávky obilnin a slunečnicové produkce, dnes na burze ve Varšavě přidával až dvacet procent. Cukrovarnický podnik Astarta rostl na téže burze až takřka o patnáct procent. Společnost Ferrexpo, jež se zaměřuje na těžbu železné rudy, rostla na londýnském parketu až takřka o dvacet procent.

Ústup ruské armády z charkovské oblasti pokračuje i dnes. Kyjev hlásí, že znovudobude veškeré území na severovýchodě Ukrajiny, která od zahájení invaze ztratil. Ústup Rusů je prý tak překotný, že v nastalé panice nestačí vyprazdňovat muniční sklady, které tak jsou Ukrajincům o to cennější kořistí.

Reklama

Kyjev od začátku své ofenzívy začátkem tohoto měsíce už podle svých slov získal pod kontrolu území o rozloze 9000 kilometrů čtverečních. Jde o dosud nejsilnější úder, jejž od začátku invaze letos koncem února ukrajinská vojska těm ruským zasadila. Ukrajina zatím získala zpět pod svou kontrolu více než desetinu území, které Rusko od invaze zabralo.