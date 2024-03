Začátek roku v průmyslu je slabý. A vyhlídky nejsou růžové

Průmyslová produkce v lednu byla meziročně reálně na stejné úrovni jako v lednu 2023, zatímco trh počítal se nárůstem o dvě procenta. Meziměsíčně byla nižší o 2,3 procenta, ukazují čerstvá data Českého statistického úřadu. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,7 procenta. Stavebnictví podle analytiků čeká pozvolné oživení.

Reklama

Průmyslová produkce v lednu 2024 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,3 procenta. „Průmyslová produkce v lednu 2024 meziročně stagnovala a pohybovala se zhruba na úrovni roku 2021. Pokračoval růst ve výrobě motorových vozidel. Výraznější poklesy můžeme i nadále vidět u těžby uhlí, hutnictví a slévárenství či výroby stavebních hmot,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

Průmysl se opět mohl opřít hlavně o výrobu motorových vozidel, jejíž růst o necelých 7 procent však nijak zvlášť neoslnil.

„Růst ve výrobě aut nebyl natolik silný, aby kompenzoval propad zejména v těžebním a těžkém průmyslu či ve výrobě stavebních hmot. V případě výroby aut odeznívá efekt dokončování dříve rozpracovaných zakázek, který poskytoval celému autoprůmyslu silný růstový impuls, který však není udržitelný. Zakázky se v autoprůmyslu nahromadily coby důsledek zpřetrhaných mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců, které byly narušeny už od doby pandemie,“ komentoval data hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Na prvním letošním výsledku průmyslu je podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka vidět to, co už naznačovaly soft indikátory, a sice nedostatečná domácí a zahraniční poptávka. „Ta spotřebitelská nabíhá jen pozvolna, zatímco ta investiční spíše pokulhává. V časech nejistoty firmy nechávají své investice spíše u ledu a dál vyčkávají,“ uvedl Dufek.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,5 procenta, tuzemské nové zakázky klesly o 3,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 2,5 procenta.

„Hodnota nových průmyslových zakázek se meziročně snížila. Vrátil se tak klesající trend z druhé poloviny předchozího roku. Nejvýrazněji k poklesu přispěly dlouhodobé problémy ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a pokles poptávky ve výrobě strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová z ČSÚ.

Pohřeb dostupných aut se odkládá. Europoslanci schválili Euro 7 v mírnější podobě Politika Tolik obávaná přísná norma Euro 7 nakonec tak přísná není. Spotřebitelé díky změkčení normy nepřijdou o malé a dostupné auta (typu Fabie či Dacie) se spalovacími motory, jejichž výroba by se s původně zamýšlenými limity automobilkám nerentovala. ČTK Přečíst článek

Lednová čísla podle analytiků naznačují, že si od průmyslu v první polovině letošního roku nemůžeme příliš slibovat. S klesající výrobou i zakázkami zatím nejspíš ekonomický růst nepodpoří, zvlášť když u naše největšího odběratele ekonomika balancuje na hraně recese. „Za celý letošní rok se tak průmyslová výroba v Česku mírně propadne, v rozsahu „červené nuly“, a to o 0,2 procenta,“ uvedl Kovanda.

„Problémem zůstává slabý výkon německé ekonomiky jako nejdůležitějšího obchodního partnera, navíc i přes výrazný pokles inflace v domácí ekonomice klesá počet tuzemských zakázek a poptávka se neobnovuje tak rychle, jak by firmy očekávaly. V tomto roce očekáváme stagnaci průmyslové výroby,“ uvedl ekonom Filip Pastucha z Deloitte.

O něco optimističtější je odhad společnosti Generali Investments CEE. Pro letošní rok očekáváme růst tuzemské průmyslové výroby zhruba v rozmezí 1,5 procenta až 2,0 procenta poté, co v roce 2023 vykázala výroba celoroční pokles o 0,8 procenta, uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Stavebnictví dál chřadne

Stavební produkce v lednu meziročně klesla o 5,9 procenta. Navázala tak na loňský celoroční propad, jenž nastal po předchozích dvou letech růstu. Meziměsíčně byla vyšší o 1,0 procenta. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení klesla o 12,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 29,9 % bytů více, dokončeno bylo o 27,9 % bytů méně.

„Letos v lednu nepomohl stavebnictví ani vlídný průběh letošní zimy, teplotně nadprůměrný. Stavebnictví ovšem škodila poměrně vysoká základna meziročního srovnání loňského ledna. V letošním roce tak bude stavební výroba bojovat alespoň o mírný růst. Vykázat by měla růst čítající 0,8 procenta. K této „černé nule“ by jí měl pomoci zejména letošní znatelný pokles úrokových sazeb, jejž umožní již nyní vydatně klesající inflace,“ uvedl Kovanda.

Pokles úrokových sazeb zvýší dostupnost financování a investic do nemovitostí. To se podle ekonomů projeví zejména v pozemním stavitelství. S poklesem sazeb hypoték lze také předpokládat pozitivní impuls v oblasti rezidenční výstavby, to ale zřejmě až v příštím roce.

Stavebníkům rostou mzdové náklady, výstavba zdraží Money Stavební firmy plánují v letošním roce obdobně jako loni zvyšovat platy svým pracovníkům o procenta. Obor se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil. Stavebníci si tak navyšováním mezd chtějí udržet stávající zaměstnance a pokusit se nalákat nové. ČTK Přečíst článek

Pokles sazeb pomáhá hypotékám. Banky jich meziročně poskytly dvojnásobek Money Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v únoru hypoteční úvěry za 15,8 miliardy korun, což je proti lednu růst o 21 procent. Meziročně je to dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,36 procenta z lednových 5,54 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022, uvedla statistika České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek

Inflace dovoluje ČNB snížit sazby radikálně. Proč to nejspíš neudělá a je to tak dobře? Názory Již za týden zasedne rada České národní banky a bude hodnotit dosavadní boj s inflací. A také to, jak nastaví sazby. O kolik je nakonec sníží? Stanislav Šulc Přečíst článek