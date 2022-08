Zemřela česká popová legenda, zpěvačka Hana Zagorová. Bylo jí 75 let

Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Hana Zagorová. O úmrtí devítinásobné držitelky ocenění Zlatý slavík informovala televize CNN Prima News. Informaci o jejím úmrtí televizi sdělil zpěvaččin manažer Luboš Kříž. Serveru Extra.cz úmrtí potvrdil její manžel Štefan Margita.

Zagorovou dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Její stav se začal zhoršovat poté, co v září 2020 dostala koronavirus s velmi těžkým průběhem. Kvůli únavě a oslabení organismu od srpna minulého roku zrušila své pracovní závazky.

Za svoji kariéru nazpívala Zagorová téměř 900 písní ať už od českých autorů či zahraničních coververzí, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Pak pro ni Karel Vágner sestavil na přelomu let 1972/1973 doprovodný orchestr. Vystupovala s Michalem Prokopem, Petrem Rezkem, v osmdesátých letech tvořila trio s Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem. K hitům, které lze dodnes slyšet z rádií, patří Asi, asi, Duhová víla, Ta pusa je Tvá, Biograf láska, Nešlap nelámej, Hej, mistře basů, Mimořádná linka (Praha-Tokio) a další.

Zagorová prodala během dlouhé kariéry miliony desek a byla jednou z nejvíce komerčně úspěšných českých zpěvaček za předchozího režimu i po roce 1989. V červnu 1989 ale podepsala petici Několik vět, v níž hnutí Charta 77 požadovalo propuštění politických vězňů a svobodu slova. Byla jí zastavena činnost a až do pádu komunistického režimu nesměla veřejně vystupovat.

Pozornost jí kvůli tomu věnoval i tehdejší šéf komunistické strany Milouš Jakeš ve svém památném projevu k dalším soudruhům z července 1989, ve kterém chtěl mimo jiné vyvolat negativní emoce vůči špičkám tehdejšího showbyznysu, které petici podepsaly. „Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne 600, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní každý rok. Ti náhodou neprotestovali,“ uvedl tehdy.

V roce 2014 převzala diamantovou desku Supraphonu za deset milionů prodaných zvukových nosičů. O rok později byla akademiky uvedena do Síně slávy při hudebních cenách Anděl. Zatím poslední studiové sólové album Já nemám strach vydala v roce 2018.

