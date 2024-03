Varování pro Rakousko. Tamní ekonomika neporoste tak, jak se čekalo

Vyhlídky rakouské ekonomiky se podle tamních hospodářských institutů zhoršily. Institut WIFO nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Rakouska se v letošním roce zvýší pouze o 0,2 procenta, zatímco ještě v prosinci letošní růst odhadoval na 0,9 procenta.

Reklama

Institut navíc poukázal na nejistotu panující kolem dodávek plynu do Rakouska. Ta souvisí se záměrem Ukrajiny ukončit tranzit ruského plynu přes své území dál na západ Evropy.

„Zemní plyn z Ruska je důležitým zdrojem energie pro domácí podniky i domácnosti. Existují sice alternativní zdroje, je však otázkou, zda bude možné zajistit dostatečné množství, a také jaká bude cena,“ uvedl institut. V lednu se dodávky z Ruska na celkovém dovozu plynu do Rakouska podílely 97 procenty, upozornila agentura APA.

Odhad letošního růstu rakouské ekonomiky dnes snížil také institut IHS, a to na 0,5 procenta. Dosud počítal s růstem o 0,8 procenta. „Slabý hospodářský růst v současnosti silně souvisí s psychologickými faktory,“ uvedl podle agentury APA šéf institutu WIFO Gabriel Felbermayr při prezentaci prognóz. Rakouským domácnostem podle něj nechybějí peníze, ale důvěra.

Lukáš Kovanda: Po 15 letech končí bizarní a rozporuplná éra záporných úrokových sazeb Názory Poprvé od července 2009 se na světě nenachází ani jediná centrální banka, která by měla svoji základní úrokovou sazbu v záporu. Japonská centrální banka totiž svoji sazbu zvýšila z úrovně -0,1 procenta do pásma od nuly do 0,1 procenta. Sazbu zvyšovala poprvé po sedmnácti letech. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ředitel institutu IHS Holger Bonin je sice ohledně vývoje spotřeby domácností o něco optimističtější, obává se ale špatné nálady mezi podniky. Podle Bonina však není ze strany vlády zapotřebí rozsáhlejší program na podporu ekonomiky, ale spíše „malé signály“, například konkrétní kroky ke snížení byrokratické zátěže podniků.

Institut WIFO upozornil, že hospodářský růst v současnosti brzdí také vysoké úrokové sazby v eurozóně. Předpokládá, že ekonomická aktivita v eurozóně i v samotném Rakousku se začne zlepšovat zhruba v polovině letošního roku, kdy se očekává, že Evropská centrální banka (ECB) zahájí snižování úrokových sazeb.

WIFO předpovídá, že růst rakouské ekonomiky v příštím roce zrychlí na 1,8 procenta. Podle institutu IHS bude hospodářský růst činit 1,5 procenta.