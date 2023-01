V Číně se prodalo nejméně smartphonů za dekádu. Jsou opatrní v utrácení

Prodej chytrých telefonů v Číně v loňském roce klesl o 13 procent na 286 milionů, protože spotřebitelé byli opatrnější při utrácení. Prodej byl nejnižší za deset let a propad prodeje byl rekordní, uvedla výzkumná organizace IDC.

Apple je v Číně až na třetím místě

Nejprodávanější značkou byla Vivo s podílem na trhu 18,6 procenta. Celkové dodávky firmy, jejíž telefony používají operační systém Android, však klesly o 25,1 procenta.

Na druhém místě skončila značka Honor. Její dodávky stouply o 34 procent, avšak přispěl k tomu hlavně nízký prodej v předchozím roce. Třetí nejprodávanější značkou byl americký Apple, jehož prodej klesl o 4,4 procenta. Těsně za ním byla značka Oppo.

Pokles čínského trhu je v souladu s výkonem globálního trhu s chytrými telefony. Celosvětové dodávky chytrých telefonů loni podle IDC klesly o více než 11 procent na 1,2 miliardy kusů. To byl nejnižší údaj od roku 2013, napsala agentura Reuters.

