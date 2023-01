Čína čelí novému exodu, bohatí opouštějí zemi. I s majetkem

Rozhodnutí čínského prezidenta Si Ťin-pchinga zrušit cestovní omezení kvůli covidu urychluje exodus bohatých Číňanů, píše agentura Bloomberg. Což by mohlo znamenat také značný odliv kapitálu.

Reklama

Od konce politiky nulové tolerance covidu loni v prosinci začalo mnoho bohatých Číňanů cestovat do zámoří. Druhou největší ekonomiku světa od té doby ohrožuje nejen odliv mozků a také kapitálu. Podle střízlivých odhadů v hodnotě až 150 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

Stanislav Šulc: Čína vymírá. Dopady to bude mít kolosální Názory Po krátkodobých hrozbách, jako je pandemie covidu nebo válka na Ukrajině, se svět pomalu musí začít připravovat na skutečnou výzvu. Čína poprvé od šedesátých let začala vymírat, což bude mít kolosální dopady na světovou ekonomiku i řád. Stanislav Šulc Přečíst článek

Agentura Bloomberg uvádí, že poslední dva roky Si Ťin-pchingova tažení proti covidu vyděsily bohaté Číňany, kteří mají tendenci zemi opustit. Například právnická firma Sobirovs z Kanady, která se specializuje na imigraci, zaznamenala růst zájmu klientů z Číny. „Chtějí přesídlit a chtějí to udělat co nejdříve,“ tvrdí právnička firmy Feruza Djamalová.

Před pandemií čelila Čína odlivu kapitálu ve výši asi 150 miliard dolarů ročně od lidí, kteří odcházeli do zámoří, ale tato částka bude pravděpodobně v roce 2023 vyšší. „Odliv kapitálu může a nemusí být o mnoho větší, ale stále by to mohlo mít dopad na pracovní sílu a produktivitu,“ řekla Alicie Garciaová Herrerová, ekonomka společnosti Natixis pro Asii a Tichomoří.

Odchody už začaly

Podle zářijové zprávy Credit Suisse Group má Čína po USA druhý největší počet ultrabohatých lidí na světě, přičemž více než 32 tisíc lidí drží majetek přesahující 50 milionů dolarů.

Reklama

Odchody začaly už loni. V roce 2022 migrovalo asi 10 800 bohatých Číňanů, což je nejvíce od roku 2019. Nárůst zájmu o odchod z Číny Bloomberg opírá i o fakt, že vyhledávání a zmínky klíčových slov o „emigraci“ se na síti Wechat 26. prosince loňského roku téměř zdvojnásobily oproti předchozímu dni na 110,7 milionu. Stalo se to okamžitě po oznámení čínských úřadů, že zruší všechna karanténní opatření.

Růst čínské ekonomiky zpomalil na tři procenta, může za to koronavirová politika Money Růst čínského hrubého domácího produktu v roce 2022 meziročně zpomalil na tři procenta. Oproti roku 2021 je to o 5,1 procentního bodu méně. Výsledek také zaostává za oficiálním cílem, který čínská komunistická strana stanovila na zhruba 5,5 procenta. ČTK Přečíst článek

Čína se vyvádění majetku brání, má přísné kapitálové kontroly. Občané mohou každý rok převést pouze 50 tisíc jüanů (asi 160 tisíc korun) na cizí měny. Navzdory těmto omezením však znovuotevření cestování stačí k tomu, aby to zacloumalo čínskými devizovými rezervami. I když se lidé nerozhodnou odejít natrvalo. „Pokud se letos několik milionů lidí rozhodne cestovat, stále to může představovat desítky miliard dolarů tlaku na snižování devizových rezerv, které Čína má,“ řekl Čchen Č'-wu, profesor financí na Hongkongské univerzitě. Odhaduje, že by to mohlo být 100 až 200 miliard dolarů.