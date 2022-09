Úvěrové portfolio Sberbank je k mání. Insolvenční správkyně ho nabízí bankám

Úvěrové portfolio zkrachovalé Sberbank CZ je k mání. Pověřená insolvenční správkyně obeslala s nabídkou všechny tuzemské banky. Prodej bance by byl dobrou zprávou pro dlužníky. Pokud by se ale zájemce nenašel, hrozil by prodej portfolia firmám obchodujících s pohledávkami.

Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová v úterý odešle nabídku na prodej úvěrového portfolia Sberbank 44 bankám s licencí České národní banky. Zájemci mají čtyři týdny na podání nabídek a věřitelský výbor poté rozhodne, zda nejvhodnější nabídku z nich přijme. Nominální hodnota portfolia Sberbank včetně příslušenství je 47,7 miliardy korun.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB již 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ke konci června měla banka desítky tisíc věřitelů, vůči nimž evidovala závazky za 61,762 miliardy korun.

Rychlý prodej je podle Lužové nejlepší variantou pro věřitele banky, občany, firmy, obce a kraje, kterým ve Sberbank uvízly peníze. Insolvence Sberbank je podle správkyně unikátní v tom, že se prodává zdravá banka se solidním portfoliem, která byla ještě v loňském roce jednou z deseti největších bank v ČR, splňovala všechny své regulatorní povinnosti a podíl klasifikovaných úvěrů nepřekračoval průměr českého trhu. „Díky tomu je šance, že historicky největší insolvenční řízení bude zároveň i nejkratší, kdy by velká část peněz věřitelů mohla být vyplacena v první polovině roku 2023,” dodala.

„Prodej je dobrou zprávou i pro desetitisíce dlužníků banky, kterým převzetí úvěrů jinou bankou umožní vrátit se k normálnímu obchodnímu vztahu se zdravou bankou, která jim poskytne servis, jež už Sberbank poskytovat nemůže,” upozornila Lužová. V opačném případě by podle ní hrozil prodej úvěrů firmám obchodujících s pohledávkami, který by nejen velmi pravděpodobně vedl k podstatně nižšímu výnosu, ale byl by provázen i velmi nepříjemnými dopady na dlužníky Sberbank, včetně 13 tisíc lidí s hypotékami.

Zahájení prodeje umožnil pondělní souhlas věřitelského výboru s uhrazením nákladů na ekonomické a právní poradenství a IT služeb během prodeje. Souhlas s prodejem samotným odsouhlasil věřitelský výbor 29. srpna 2022.

Analytik Cyrrusu Vít Hradil očekává, že o portfolio bývalé Sberbank by mohl být zájem, ačkoliv vzhledem k nadcházejícímu ekonomickému ochlazení patrně nabídka nepřichází ve zcela ideální době. Za nejpravděpodobnější adepty považuje středně velké banky, které na podobnou transakci mají dostatečnou sílu a zároveň usilují o navýšení svého podílu na trhu.

Garanční systém finančního trhu (GSFT) v pondělí oznámil, že vyplatil klientům Sberbank CZ za půl roku od jejího pádu přes 97 procent pojištěných vkladů. Pro náhradu pojištěných vkladů si přišlo přes 84 tisíc klientů, kterým vrátil 25,2 miliardy korun.

