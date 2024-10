Agentura Fitch zhoršila výhled ratingu Francie

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila výhled hlavního ratingu Francie ze stabilního na negativní. Zdůvodňuje to vyšším zadlužením, ale také politickými riziky. Francie má u této agentury hlavní rating na stupni AA-, který zůstává v platnosti.

Reklama

„Fiskální deficit předpokládaný na letošní rok staví Francii do horší výchozí fiskální pozice. Očekáváme nyní širší fiskální deficity, které povedou k prudkému nárůstu vládního dluhu, a to na 118,5 procenta HDP do roku 2028,“ uvedla ratingová agentura.

Francouzské veřejné finance se letos prudce zhoršily. Daňové příjmy zaostávají za očekáváním a výdaje je převyšují, takže Francii po zhoršení výhledu hrozí i faktické snížení ratingu, uvedla agentura Reuters. Vláda ve čtvrtek představila rozpočet na příští rok, jehož cílem je snížit deficit veřejných financí o 60 miliard eur (1,5 bilionu korun) prostřednictvím škrtů ve výdajích a zvýšením daní zaměřených na bohaté a na velké podniky.

Francouzská vláda chystá vyšší daně pro bohaté. Ti zemi zřejmě opustí Money Plány francouzské vlády na vyšší zdanění bohatých by mohly některé z nich přimět k odchodu z Francie. Další lidé s velkým majetkem by pak mohli přehodnotit své plány usadit se ve Francii. S odvoláním na finanční a daňové poradce to uvedla agentura Bloomberg. Vyšší zdanění bohatých je součástí širšího plánu francouzské vlády na zlepšení stavu veřejných financí. ČTK Přečíst článek

„Rozpočet na rok 2025, který jsme právě představili, odráží odhodlání vlády nasměrovat veřejné finance na lepší cestu a dostat dluh pod kontrolu,“ uvedl v prohlášení ministr hospodářství a financí Antoine Armand. Fitch ale poznamenává, že tuto snahu komplikuje vysoká politická roztříštěnost a menšinová vláda.

Reklama

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.