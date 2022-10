Polskem se šíří starý nešvar – lidé kvůli drahým energiím opět topí odpadky

Polsko je sídlem 40 ze 100 měst s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropské unii, protože se při vytápění domácností spoléhá na uhlí, což je dědictvím komunistické éry, která podporovala těžbu. Nyní však nedostatek paliva a prudce rostoucí životní náklady nutí lidi spalovat alternativy – včetně domovního odpadu, napsala agentura Bloomberg.

Když si Paulina Mroczkowska všimla rostoucí hromady odpadků na dvoře truhlářské dílny přes ulici, zazvonil v její hlavě poplašný zvonek. Její starost se netýkala nebezpečí nesebraného odpadu, ale toho, jak bude využit.

„Letošní sezóna je tak špatná, že každý den cítíte kouř z pálení odpadků, což je zcela nové,” řekla pětatřicetiletá matka tří dětí z Jablonného na severním okraji Varšavy. „Zřídka cítíte zápach běžného paliva. Je děsivé pomyslet na to, co se stane, až se opravdu ochladí,“ říká.

Vzhledem k tomu, že ruská válka na Ukrajině odhaluje křehkost evropské energetické bezpečnosti, má Polsko obavy ještě z jednoho rizika: že snahy o řešení znečištění v zemi s nejvyšší mírou předčasných úmrtí souvisejících s kontaminovaným ovzduším vyjdou nazmar, uvedl Bloomberg.

Poláci možná na zimu dostanou ochranné masky

Vláda, která dočasně kvůli drahým energiím pozastavila kontroly kvality uhlí, uvažuje dokonce o distribuci protismogových masek, protože omezené zásoby a vysoké ceny plynu a uhlí zvyšují pravděpodobnost, že se lidé uchýlí ke spalování odpadků, aby vytopili své domovy.

Minulý měsíc šéf strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski, nejmocnější politik země, navrhl, aby lidé udělali vše, co je potřeba, aby se udrželi v teple. Příznivcům na shromáždění v Nowym Targu v jižním Polsku řekl, že „člověk může spálit téměř všechno, kromě pneumatik a podobně škodlivých věcí“.

Některé obce také uvolňují ekologická omezení zavedená v posledních letech. Malopolské regionální zastupitelstvo v Krakově, které je ovládáno vládnoucí stranou Právo a spravedlnost, minulý měsíc odhlasovalo odložení zákazu kamen umožňujících spalování čehokoli od uhlí po odpadky až do začátku roku 2024. Před pandemií přitom začala krakovská policie nasazovat drony s kamerami, aby kontrolovaly komíny ze vzduchu, zda jejich kouř nenaznačuje, že domácí kamna nelegálně spalují odpadky.

Spotřeba uhlí v Polsku je mezi 27člennou EU výjimkou, i když vláda slibuje, že toto palivo přestane používat k výrobě elektřiny do roku 2050. V zemi s 38 miliony obyvatel jej přitom k topení požívá 77 procent domácností, nejvíce v EU.

Uhlí na zimu je málo

Navzdory ujištění prezidenta Andrzeje Dudy, že Polsko má dostatek uhlí na 200 let, vláda se nebezpečně zavázala k dodávkám z Ruska. A když vláda v dubnu přistoupila k zákazu ruského uhlí, vedlo to k dlouhým frontám kamionů před uhelnými sklady.

Podle Piotra Siergieje, mluvčího sítě ekologických aktivistů nazvané Polski Alarm Smogowy (Polský smogový poplach), průzkumy ukazují, že 60 procent domácností nemá dostatečné zásoby uhlí na to, aby vydržely přes zimu . „Lidé se bojí a sbírají vše, co se dá použít ke spálení,” řekl.

To zahrnuje hnědé uhlí, dřevo, rašelinu, oves – a odpadky. Nowy Sacz ležící asi 100 kilometrů jihovýchodně od Krakova čelí podle starosty Ludomira Handzela „bezprecedentní“ situaci, kdy město nyní sváží méně odpadků než ve stejném období loni. Město bylo loni hodnoceno jako nejvíce znečištěné mezi 334 městy sledovanými Evropskou agenturou pro životní prostředí.

„Vidíme výrazný pokles ve svozu odpadu, zejména pokud jde o materiály, které by alespoň teoreticky mohly být vhodné ke spalování, jako je papír, lepenka a obaly,“ řekl Handzel zpravodajskému kanálu TVN24. „Budeme pokutovat ty, kteří se nás a naše děti snaží otrávit,” dodal.

Asociace firem zabývající se nakládáním s odpady uvedla, že je příliš brzy na vyvozování závěrů z poklesu množství odpadu. Mohlo by to být kvůli poklesu spotřeby spíše než kvůli nelegálnímu spalování, tvrdí.