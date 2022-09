Sněmovna schválila státních záruky pro exportéry

Exportérům má s dopady války na Ukrajině pomoci program státních záruk. Za investiční úvěry nebo půjčky na pracovní kapitál by měl ručit stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Na záruky má být vyčleněno až zhruba 6,25 miliardy korun. Sněmovna to na žádost vlády schválila zrychleně, aby záruky mohly být poskytnuty co nejrychleji, řekl poslancům vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zavedení tohoto typu podpory umožňuje dočasný krizový rámec, který přijala Evropská komise na konci března. Záruky má přinést novela o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Navrhlo do nového fondu exportní pojišťovny vložit ze státního rozpočtu vložit půl miliardy korun, což by mělo stačit k poskytnutí záruk ve zhruba šestimiliardové výši.

Dočasný krizový rámec povoluje poskytnutí záruk zatím jen do konce letošního roku. Výjimku mají záruky například na urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů nebo podpora na dekarbonizaci průmyslových výrobních procesů přes elektrifikaci a využití vodíku z obnovitelných zdrojů. Pro ty je platnost do 30. června příštího roku.

Záruční program bude obdobou dříve spuštěného titulu COVID plus. Ten vznikl na podporu velkých exportně zaměřených firem v důsledku pandemie koronaviru. Program byl schválen v březnu 2020, zájemci mohli o podporu žádat do konce loňského roku. EGAP v jeho rámci poskytla podle vládních dokumentů 110 záruk za zhruba 18,1 miliardy korun.

Zrychlené projednávání podpořila výslovně i opoziční ANO, žádný z poslanců úpravy nenavrhl. Návrh, pro jehož přijetí hlasovalo 120 ze 131 přítomných poslanců a zbývající se zdrželi, nyní dostane k projednání Senát, který by se jím mohl zabývat na schůzi za dva týdny.

Legislativní úprava má současně umožnit rozšíření produktů EGAP a České exportní banky (ČEB) o podporu podniků zaměřených na vývoz. „To je prvek, po kterém dlouhodobě voláme, aby podpora státu byla cílena komplexně, a ne pouze na konkrétní exportní kontrakty. A vytvářela tak pro české firmy podnikatelské prostředí podobné tomu, jaké mají k dispozici srovnatelné země EU,” uvedl dříve ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin.

