Big Mac Index ukázal slabou korunu. Vůči dolaru je podhodnocená o 12,6 procenta
Česká koruna podle červencového indexu Big Mac zůstává vůči dolaru podhodnocená. Slavný hamburger stál v polovině července ve Spojených státech 6,22 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický kurz by tak podle analytika Purple Trading Petra Lajska vycházel na 18,49 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz činil 21,16 koruny.
Česká koruna byla podle indexu Big Mac v polovině července podhodnocená vůči dolaru už o 12,6 procenta. Ve Spojených státech stál jeden hamburger Big Mac 6,22 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický směnný kurz by tak měl být kolem 18,49 koruny za dolar, skutečný kurz ale činil 21,16 koruny. České tiskové kanceláři to řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
V lednovém indexu byla koruna vůči dolaru podhodnocena o 10,2 procenta. Podle červencového srovnání se tak její podhodnocení prohloubilo.
Index Big Mac, pojmenovaný po známém hamburgeru, srovnává kupní sílu světových měn. Porovnává, kolik stojí Big Mac v jednotlivých zemích, a má naznačovat, zda je měnový kurz nadhodnocený, nebo podhodnocený. Index dvakrát ročně, v lednu a červenci, sestavuje deník The Economist.
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Money
České banky mají podle České národní banky dostatečně silný kapitálový polštář, aby ustály i výrazné zhoršení ekonomiky. Dohledové zátěžové testy ukázaly, že i v nepříznivém scénáři by kapitálový poměr testovaných bank zůstal vysoko nad regulatorním minimem. ČNB do testu zahrnula 13 bank, které představují zhruba 92 procent aktiv domácího bankovního sektoru.
Index a jeho nedostatky
Podle Lajska má ale index i své nedostatky. Primárně srovnává paritu kupní síly, takže pohled na teoretické měnové kurzy je spíše zajímavostí. Do konečné ceny sendviče v každé zemi totiž vstupují i další faktory, například poptávka, ceny energií nebo mzdy.
„Začátek roku 2026 se nesl ve znamení pokračující slabosti amerického dolaru, která odrážela nejistotu kolem obchodní politiky Donalda Trumpa i očekávání uvolňování měnové politiky americké centrální banky. Situace se však na jaře dramaticky změnila poté, co Spojené státy eskalovaly konflikt na Blízkém východě. Vyšší inflace, dražší energie i přetrvávající geopolitické napětí tak představují kombinaci faktorů, která může americký dolar v dalších měsících opět podporovat,“ uvedl Lajsek.
Zajímavé je i srovnání z pohledu inflace. V Česku Big Mac meziročně zdražil o šest korun, ve Spojených státech o 0,21 dolaru, tedy 4,41 koruny. Červnová meziroční inflace ale v Česku činila jen 1,5 procenta, zatímco ve Spojených státech 3,5 procenta. Za mírným oslabením koruny vůči dolaru stojí podle Lajska opětovná poptávka po dolaru jako bezpečném přístavu v době války na Blízkém východě.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Jak si stojí ostatní změny
Polský zlotý je k dolaru ohodnocen na stejné úrovni, maďarský forint je podhodnocený o 14,8 procenta. Zlotý vůči dolaru oslabil, forint naopak posílil. Extrémně podhodnocený zůstává japonský jen, a to o 50,4 procenta, což souvisí se stále relativně uvolněnými měnovými podmínkami na japonském trhu.
I přes jarní posilování americké měny vzrostl počet měn, které jsou vůči dolaru nadhodnocené. V lednu jich bylo jedenáct, nyní dvanáct. Nejvíce nadhodnocený zůstává švýcarský frank, a to o 45,4 procenta. Následuje uruguayské peso s nadhodnocením o 43,7 procenta a norská koruna, která je nadhodnocená o 29,5 procenta.
K dolaru jsou podle Lajska nadhodnoceny také kolumbijské peso, izraelský šekel, britská libra, švédská koruna, euro, dánská koruna, kostarický colon, turecká lira a mexické peso.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.