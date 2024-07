Vrbětický atentát. Většina Čechů souhlasí s tím, že za výbuchem jsou Rusové

Většina Čechů souhlasí se závěry policie, že za výbuchy skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku jsou ruští agenti. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Středoevropskou observatoř digitálních médií , která sdružuje několik organizací pod vedením Univerzity Karlovy.

Z průzkumu vyplývá, že si také více než dvě třetiny Čechů myslí, že ruské rozvědky působí v České republice dlouhodobě. Při výbuších ve vrbětickém areálu v roce 2014 zemřeli dva lidé.

Tajná operace

Policisté letos v dubnu uvedli, že považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Rusové chtěli podle policie zabránit dodání munice do oblastí, kde provádělo Rusko vojenské operace. Protože se však podezřelí pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, nemohli kriminalisté zahájit stíhání a případ odložili. Se závěry detektivů o účasti ruských agentů na výbuších ve Vrběticích podle průzkumu souhlasí 58 procent lidí v Česku. Ještě více Čechů, 69 procent, pak uvedlo, že ruské tajné služby takto operují na území Česka dlouhodobě.

S výsledky vyšetřování výbuchů i s názorem na dlouhodobé působení ruských agentů v Česku častěji souzní hlavně mladší a vysokoškolsky vzdělaní lidé a také voliči prezidenta Petra Pavla. Nesouhlasný názor v průzkumu naopak vyjadřovali spíše starší lidé, se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity a voliči Pavlova protikandidáta z prezidentské volby a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. "Čím starší respondent, tím větší byla pravděpodobnost nesouhlasu," sdělil datový analytik CEDMO Trends Lukáš Kutil. Například se závěry vyšetřování výbuchů nesouhlasilo z dotázaných ve věku do 24 let sedm procent lidí, zatímco u starších 65 let už 25 procent.

Třeba u otázky na působení ruských agentů v Česku ale i nadpoloviční většina Babišových voličů - 53 procent - uvedla, že ruské rozvědky operují v zemi dlouhodobě. Se závěry vyšetřování výbuchů souhlasí 40 procent voličů Babiše. Z Pavlových voličů s výsledky vyšetřování souhlasí 76 procent lidí a s názorem na dlouhodobé působení ruských agentů 85 procent.