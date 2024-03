Rodí se japonská aliance. Nissan a Honda chtějí spolupracovat při vývoji elektromobilů

Japonské automobilky Nissan a Honda chtějí spolupracovat ve vývoji elektromobilů a inteligentních technologií pro automobily. Cílem je snížit náklady a zlepšit konkurenceschopnost, oznámily firmy. Automobilky tak spojí své zdroje v odvětví, ve kterém japonští výrobci aut zaostávají.

Podniky se dohodly na zahájení takzvané studie proveditelnosti strategického partnerství a jejich dohoda je nezávazná, uvedli na dnešní tiskové konferenci ředitelé obou automobilek. Zdroje obeznámené se situací agentuře Kjódó už dříve řekly, že automobilky uvažují o společném nákupu dílů a sdílení hlavních komponentů pro své elektromobily.

Krok přichází v době, kdy celosvětově zesílila konkurence na trhu s elektromobily a na mnoha trzích prodej plně elektrických automobilů roste s tím, jak se země snaží snížit emise oxidu uhličitého. Snižování nákladů je při vývoji plně elektrických aut důležité. Tyto vozy mají drahé baterie a další sofistikované systémy.

Společně proti Číně. A Tesle

„Nově vznikající hráči jsou velmi razantní a prosazují se neuvěřitelnou rychlostí,“ řekl generální ředitel Nissanu Makoto Učida. „Nemůžeme v této konkurenci zvítězit, pokud se budeme držet konvenčního vžitého názoru a tradičního přístupu,“ dodal.

Prezident Hondy Tošihiró Mibe řekl, že obě firmy podepsaly nezávazné memorandum o porozumění, které se týká oblastí možné spolupráce, její rozsah ale bude teprve určen. Spolupracovat by firmy mohly doma i v zahraničí.

Případné spojení by vytvořilo silnou japonskou alianci, která by se mohla postavit dominantním zahraničním konkurentům, jako je americká automobilka Tesla a čínská společnost BYD. Mohlo by také znamenat změnu současné strategie Nissanu na trhu s elektromobily. Nissan se dosud zaměřoval na svoji alianci s francouzským Renaultem a s japonskou automobilkou Mitsubishi. Loni se rozhodl investovat do nového podniku Renaultu na výrobu elektromobilů nazvaného Ampere, aby rozšířil svou nabídku. Elektromobil Nissan Micra má sdílet stejnou architekturu jako nový Renault Five a bude se vyrábět ve stejném závodě v severní Francii.

Potenciální spolupráce s Hondou by alianci s Renaultem a Mitsubishi ovlivnit neměla. Loni Nissan omezil rozsah své spolupráce s Renaultem a francouzská automobilka od té doby podepsala dohody s novými partnery, jako je čínská společnost Geely.

Honda tradičně dává přednost vlastnímu vývoji vozů. V posledních letech ale rozšířila spolupráci ve výrobě elektromobilů s dalšími společnostmi, jako je Sony a General Motors.

