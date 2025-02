Putin nařídil vyplácet uprchlíkům z Kurské oblasti každý měsíc finanční pomoc

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vyplácet 65 tisíc rublů (asi 17 tisíc korun) měsíčně těm obyvatelům Kurské oblasti, kteří přišli o majetek v důsledku vpádu ukrajinských vojsk do tohoto regionu na západě Ruska. Podle Putina jde o 112 620 osob, uvedla ruská média.

Jakkoli jsou v Rusku za nynější války proti Ukrajině protesty kvůli hrozbě tvrdého postihu velmi vzácné, v Kursku ruští váleční uprchlíci demonstrovali opakovaně. Média spekulovala, že právě ve snaze tlumit nespokojenost vyměnil Putin v závěru loňského roku gubernátora Kurské oblasti. Minulý měsíc ale na Rudém náměstí v Kursku opět protestovalo několik desítek lidí kvůli problémům s bydlením a penězi.

Ruské armádě, která pozvolna postupuje na východě Ukrajiny, se ani po půl roce nepodařilo ukrajinské síly z Kurské oblasti vytlačit, a to ani za pomoci severokorejských vojáků, kteří byli do bojů nasazeni. Válka na Ukrajině trvá už téměř tři roky.

„Až do úplného osvobození Kurské oblasti od ukrajinských jednotek (nařizuji) všem obyvatelům regionu, kteří přišli o majetek, vyplácet 65 tisíc rublů každý měsíc. Žádám najít tyto prostředky ve federálním rozpočtu a zajistit nezbytné výplaty,“ uvedl šéf státu během porady s vládou.

Putin podle agentury TASS zdůraznil, že jde o samostatně vyplácenou částku, a ne o nějaký příplatek k jiným dávkám. „Všem obyvatelům Kurské oblasti, kteří se ocitli v této situaci - a je to 112 620 lidí - budeme každý měsíc vyplácet 65 tisíc rublů. Dodatečně k tomu, co nyní lidé dostávají,“ upřesnil prezident. „Ano, není to běžné opatření, nic podobného jsme dříve nedělali. Ale ani lidé se nikdy dříve do takové situace nedostali. Musíme jim pomoci,“ uvedl.

Ministr financí Anton Siluanov prohlásil, že prezidentův pokyn bude splněn. Ministr podle listu Kommersant na poradě uvedl, že obyvatelé pohraničí dostávají všechny dávky z ruského rozpočtu včas, ať jde o příspěvky na bydlení, výplaty 150 tisíc rublů (asi 40 tisíc korun) za ztrátu majetku a také penzí a sociálních dávek.

Ruská vláda loni v září vyčlenila tři miliardy rublů na kompenzace ve výši 150 tisíc rublů pro ty obyvatele Kurské oblasti, kteří přišli o veškerý majetek. V listopadu předchozí gubernátor Alexej Smirnov hovořil o zvýšení těchto kompenzací na 200 tisíc rublů za částečnou ztrátu majetku a 400 tisíc za úplnou ztrátu. V prosinci regionální vláda oznámila, že počítá s jednorázovou výplatou za ztrátu majetku ve výši 75 tisíc až 150 tisíc rublů, dodal deník Kommersant na svém webu.