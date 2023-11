Věřitelé Sberbank se dočkají svých peněz. Letos by mohli dostat drtivou většinu pohledávek

Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová zažádala insolvenční soud o schválení výplaty 57 miliard korun zhruba 16 tisícům věřitelů formou částečného rozvrhu. Všechny skupiny věřitelů by tak mohly dostat letos 95 procent pohledávek. Pokud soud výplatu schválí, výplata by mohla začít v polovině prosince letošního roku, uvedly Hospodářské noviny.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Pokud insolvenční soud částečný rozvrh povolí, začne 15denní lhůta pro možná odvolání. Pokud nebude nikdo z věřitelů procesu bránit, zahájí insolvenční správkyně výplatu co nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení částečného rozvrhu.

„Jde o další důležitý milník na cestě za vyplacením peněz věřitelům Sberbank CZ. Bude teď záležet i na nich, zda se ke svým penězům dostanou ještě letos. Je třeba si uvědomit, že i jedno jediné odvolání může ohrozit výplatu 16 tisíc věřitelů,“ uvedla Lužová.

Ta podle svých slov intenzivně připravuje všechny podklady pro samotný akt výplaty. „Ve vytvořené databázi věřitelů nyní kontrolujeme správnou identifikaci oprávněných osob k výplatě tak, aby nic nebránilo celý proces v řádném termínu spustit,“ dodala Lužová. Až na výjimky bude celou výplatu uskutečňovat Komerční banka, která má již zkušenosti s výplatou garančního fondu. Věřitelé budou po nabytí právní moci částečného rozvrhu neprodleně informováni o postupu, jak si o své peníze zažádat.

Klienty s vklady do 100 tisíc eur, tedy asi 2,5 milionu korun, již vyplatil Garanční systém finančního trhu. Ten vyplatil dosud prostřednictvím poboček Komerční banky náhradu vkladů více než 87 tisícům klientů Sberbank CZ. Ti získali přes 25 miliard korun. Náhrady vkladů ze zkrachovalé Sberbank CZ začal Garanční systém vyplácet 9. března 2022, tedy sedm pracovních dnů po pádu banky.

Banka bude i nadále spravovat zbývající část úvěrového portfolia a ostatní aktiva, která nebyla součástí kupní smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, ani balíku nevýkonných úvěrů prodaných v červenci letošního roku nebankovní společnosti.