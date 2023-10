Polský zlotý roste. Čechům se prodraží přeshraniční nákupy

Polský zlotý, který posiluje díky výsledkům polských parlamentních voleb, zdražuje Čechům nákupy potravin či paliv v Polsku. Zlotý lze nyní koupit za 5,56 koruny, zatímco před zveřejněním výsledků voleb se kurz pohyboval o 11 haléřů za zlotý méně, uvedl analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.

Reklama

Zahraniční investoři vnímají podle něj výsledky voleb pozitivně. V této návaznosti posílil zlotý k euru od pondělí o dvě procenta. Ze střednědobé perspektivy bude vývoj zlotého záviset na vývoji inflace a dalších rozhodnutích polské centrální banky o úrokových sazbách, dodal.

Zdá se jako vysoce pravděpodobné, že novou vládu bude skládat opozice, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Sice ve volbách nedostala nejvíce hlasů, spolu s dalšími dvěma stranami by však měla jejich koalice znamenat většinu ve Sejmu. Pro Polsko to bude znamenat uklidnění situace s Evropskou komisí a větší šance na čerpání evropských dotací a také posléze na přijetí eura. Výsledek voleb také vytváří tlak na centrální banku a ceny pohonných hmot, dodal.

Lukáš Kovanda: Polský zlotý posiluje po volebním triumfu prounijních stran Názory Polský zlotý dnes výrazně posiluje, proti euru i proti koruně, neboť mezinárodní investoři jsou si jistější volebním triumfem polských prounijních stran. Čechům to ovšem zdražuje nákupy v Polsku, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Připomněl, inflace byla v Polsku ještě v srpnu dvouciferná. O to překvapivější byl poslední krok polské centrální banky, která pod politickým tlakem snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 bodu na šest procent. Jasným cílem tak bylo před volbami snížit náklady na úvěry, i za cenu zakořenění inflace. Na daný krok reagoval oslabením nejen zlotý, ale i česká koruna. Zraky investorů se tak upřely na ČNB, která stále drží vyšší sazby než v Polsku při nižší inflaci. Koruna tak skokově oslabovala, podotkl Lajsek.

Pomoc pro českou korunu

Od začátku října zlotý podle Lajska posílil o 3,25 procenta na páru s eurem a o více než čtyři procenta na páru s korunou. Vítězství opozice by totiž znamenalo nejen šanci na urovnání vztahů s Evropskou unií, ale možná také přísnější monetární politiku. Úrokové sazby by tak v Polsku již delší dobu opět nemusely klesat. Polský zlotý by tak mohl být na silnějších úrovních, což by mohlo pomoci i české koruně, odhadl.

Stanislav Šulc: Vláda protlačila nenáviděný balíček. Určitě přinese zdražení i růst daní. A snad i úspory Názory Vláda uspěla. Prosadila svůj „konsolidační balíček“, který v následujících dvou letech přinese úspory ve veřejných financích ve výši až 150 miliard korun. Tedy alespoň snad. Co ovšem balíček přinese zcela určitě, je růst daní a zdražování. Tak snad vláda ví, co prosadila. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pro ČR jsou polské volby zajímavé nejen z pohledu ovlivnění koruny, ale také cen pohonných hmot. V pohraničí by mohly po volbách citelně zdražit. Aktuální cena benzinu i nafty se tam pohybuje kolem 32 korun za litr, což je téměř o osm korun méně než v ČR. Takové ceny jsou podle něj v Polsku dlouhodobě neudržitelné a v následujících dnech se očekává cenový skok na úrovně kolem 38 korun za litr nafty i benzinu. Levné tankování tak pro Čechy žijící v pohraničí brzy skončí, poznamenal.

Finanční trhy výsledky přivítaly s velkou nadějí a doufají v odblokování fondů EU a větší předvídatelnost vlády v Polsku, uvedl analytik společnosti eToro Pawel Majtkowski. V pondělí panoval podle něj na varšavské burze velký optimismus, tamní index WIG20 vzrostl o více než osm procent, a některé společnosti s významným podílem státu dokonce o více než deset procent. Úrokové sazby polských desetiletých dluhopisů rovněž klesly, což zvýšilo cenu dluhopisů, o 18 bodů na 5,66 procenta, podotkl.