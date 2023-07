Podvodníci oklamali německé ministerstvo, to jim na účet poslalo miliony

Saské ministerstvo sociálních věcí se nechalo oklamat internetovými podvodníky a poslalo jim na účet zhruba 225 tisíc eur, tedy zhruba 5,4 milionu korun.

Informace potvrdilo i samo ministerstvo, které uvedlo, že výše škod ještě není přesně vyčíslená a že nakonec může být vyšší než zmíněných 225 tisíc eur.

Podvodníci využili toho, že Sasko kvůli africkému moru prasat postavilo stovky kilometrů plotu. Na ministerstvo poslali e-mail s fakturou na 50 kilometrů plotu s tím, že se změnilo číslo účtu, proto je třeba částku poslat na nové bankovní spojení.

Deník Freie Presse poznamenal, že postup podvodníků byl ukázkovým příkladem takzvaného phishingu a že přesně před takovýmto schématem, kdy e-mail poukazuje na změnu účtu, policie varuje. Součástí varování je také doporučení kontaktovat telefonicky svého obchodního partnera, zda elektronickou zprávu skutečně odeslal.

