Placení přes Apple Pay je nejpoužívanější službou pro placení mobilem v Česku

Placení prostřednictvím služby Apple Pay, která v Česku funguje pět let, je nejpoužívanější službou pro placení mobilem v ČR. U každé velké banky ji využívají stovky tisíc klientů. Na počtu karetních transakcích se Apple Pay podílí z několika desítek procent. Vyplývá to z dat největších tuzemských bank.

"Transakce Apple Pay je nejčastěji využívaným typem karetní platby mobilním zařízením. Podíl na celkovém počtu transakcí kontinuálně mírně roste, v posledních měsících se pohybuje mírně přes 20 procent ze všech karetních transakcí našich klientů," uvedla mluvčí ČSOB Michaela Průchová. Na začátku letošního roku podle ní uskutečnily karetní transakci pomocí Apple Pay statisíce klientů ČSOB.

Podíl Apple Pay plateb u transakcí kartou klientů Air Bank činí 33 procent a je podle mluvčího banky Michala Kuzmiaka v posledních měsících stabilní. Pomocí Apple Pay zaplatí aspoň jednou za měsíc zhruba 240 tisíc klientů banky, uvedl.

Raiffeisenbank Apple Pay nabízí od listopadu 2019 a od začátku to je jednoznačně nejvíce používaná služba pro placení mobilem a hodinkami, řekl expert digitálních služeb banky Michal Bošina. Apple Pay podle něj umožňuje také on-line platby na internetu, kterých je v měsíci zhruba 17 procent. "Adopce byla extrémně rychlá, během jednoho měsíce v roce 2019 to bylo okolo 30 tisíc a k lednu 2024 používá službu téměř 300 tisíc našich klientů," dodal. Podíl Apple Pay plateb je téměř 30 procent všech transakcí kartou klientů Raiffeisenbank za měsíc.

Komerční banka za pět let uskutečnila podle mluvčí Šárky Nevoralové přes 200 milionů plateb Apple Pay za více než 100 miliard korun. V loňském roce byla podle ní každá čtvrtá platba v obchodě přes Apple Pay. Doposud nejvyšší zaplacená částka tímto způsobem byla 643 252 korun.

Ačkoliv banky spustily Apple Pay platby v únoru 2019, historicky první platba v ČR se uskutečnila už 30. října 2018, upozornila Nevoralová. Klient Komerční banky tehdy zkusil zaplatit přes Apple Pay svou objednávku v restauraci McDonald's v Praze a platba 35 korun překvapivě prošla. Klient se totiž trefil do krátkodobé časové mezery, která vznikla během testování a umožnila platbu uskutečnit, uvedla.

Nejvíce používanými službami pro placení mobilem jsou Google Pay a Apple Pay. Od spuštění služby Apple Pay v ČR uplyne 19. února pět let. Příchod Apple Pay výrazně zvýšil zájem Čechů o platby mobily. Pomohla k tomu i výrazná podpora od bank. Služba, kterou Apple spustil jako první v USA v říjnu 2014, se do Česka dostala jako do 33. země světa.